Kraliyet damadı Jack Brooksbank'in teknesindeki İtalyan model özür diledi

05.08.2021 - 10:43 | Son Güncelleme : 05.08.2021 - 10:48
"PİŞMAN OLDUM"
İngiliz Kraliyet Ailesi mensubu Prenses Eugenie’in eşi Jack Brooksbank, geçtiğimiz günlerde Capri’de bir teknede üç kadınla görüntülenmişti. Henüz beş ay önce doğum yapan eşi evdeyken kraliyet damadının birlikte görüntülendiği kadınlardan biri üstsüz olarak objektiflere yansımıştı. İtalyan model Erica Pelosini olduğu öğrenilen kadın, bu görüntüyü verdiği için pişman olduğunu belirtti ve Prenses Eugenie’i utandırdığı için özür diledi.
Geçtiğimiz günlerde paparazzilerin yakaladığı görüntülerde üstsüz şekilde kameralara yansıyan Erica Pelosini ve iki model daha İtalya’nın Capri kıyısında akşam üzeri hız teknesinde Jack Brooksbank ile güneşin tadını çıkarıyordu. Bu sırada Prenses Eugenie Windsor’da, Brooksbank ile olan beş aylık oğulları August’a bakıyordu.
35 yaşındaki damat Brooksbank, tekneyle dolaşırken model Pelsoni’nin beline sarıldığı görüntüler şaşkınlık yaratmış, skandal olarak yorumlanmıştı.
"UYGUNSUZDU"
MailOnline’a açıklamada bulunan İtalyan model Pelsoni gezi sırasında bikini üstünü çıkardığı için pişmanlık duyduğunu belirtti. “Normalde asla üstümü çıkarmam ama bikinim ıslanmıştı ve ben de çıkarmaya karar verdim” diyen Pelsoni, “Jack ve ailesi için güzel gözükmediğinin farkındayım. Karısı yanında değilken üç kadınla beraber fotoğrafları çıktığında ailesi için çok kötü göründüğünü hissettim” diye konuştu.
“Bu fotoğraflar insanları uygunsuz tahminlerde bulunmaya ve sonuçlar çıkarmaya yöneltti. İnsanların böyle düşünmesi çok kırıcı” diyen model, “Eğer Prenses Eugenie ve Jack’i utandırdıysam çok özür dilerim. Üstsüz olmam uygunsuzdu” dedi.
"YANLIŞ ANLAŞILDIK"
Brooksbank, geçen hafta sonunu Akdeniz Adası Capri’de geçirirken ünlü yıldızlarla dolu yardım balosunda boy göstermişti. Brooksbank, marka elçisi olduğu içki markası adına özel Unicef Yaz Galası’na katılmadan önce, zamanını tekne ile Capri’nin kıyısındaki mağaraları gezerek geçirmişti.
Model Pelosini, “Fotoğraflara bakarak nasıl yanlış anlaşılıyor olabileceğini anlıyorum. Ben üstsüzüm, Maria, Jack’e sarılıyor ve Rachel da çok güzel bir kadın ama insanlar yanlış tahminlerde bulunuyor” diye konuştu.
"ÇOK YAKIN ARKADAŞIZ"
“Biz orada birkaç arkadaş olarak İtalyan güneşinde harika bir akşam üzeri geçiriyorduk. Jack benim çok yakın bir arkadaşım ve onu uzun yıllardır tanıyorum. Aynı zamanda oradaki iki diğer kadınla da çok yakın” diyen İtalyan model, “İnsanların yanlış şeyler düşünmesi beni çok üzüyor” ifadesini kullandı.
Pelosini balodan önce grubu Amalfi kıyılarında bulunan en sevdiği restorana götürmek istediğini, tekne kiralamalarının sebebinin ise oraya kara yerine deniz yolu üzerinden gitmenin daha kolay olması olduğunu belirtti. Neredeyse dört saat süren öğlen yemeğinden sonra otellerine dönerken yüzmek için durmaya karar verdiklerini söyledi.
"FOTOĞRAF ÇEKİLDİĞİNİ BİLSEYDİM ÜSTSÜZ GEZMEZDİM"
Pelosini, “Ben bir İtalyanım. Jack ve arkadaşlarımı dünya üzerinde en sevdiğim İtalyan restoranına götürmek istedim. Onların harika bir İtalyan yemeği yemelerini istedim. Uzun bir öğlen yemeğinden sonra biraz sıcak geldi ve dönüşte durup serinlemek için yüzmeye karar verdik” diye ekledi.
“Fotoğraflarımızın çekildiğini bilseydim üstsüz gezmezdim ve daha düzgün bir kıyafet giyerdim” diyen model, “Biz sadece çok güzel bir İtalyan yaz gününün tadını çıkaran birkaç arkadaştık” dedi.
"BİZE EŞİ VE OĞLUNU ÖZLEDİĞİNİ SÖYLEDİ"
Pelosini geçirdikleri uzun hafta sonunda, Brooksbank’in yeni doğan oğlunun fotoğraflarını gösterdiğini ve oğlu ile karısını ne kadar özlediğini söylediğini belirtti.
Pelosini, “Jack bebeği hakkında konuşuyordu ve bize onun resimlerini gösterdi. Çok şekerdi. Jack, gururlu bir baba. Bize Prenses Eugenie ve oğlundan uzakta olduğu için çok üzgün olduğunu söyledi,” dedi.
İtalyan model “Yeni bir bebeğin olduğunda hep onunla vakit geçirmek istersin. Bu yüzden Jack’in bebeğinden uzak İtalya’da olmasının onun için zor olduğunu düşünüyorum” diye ekledi.
"BEN OLSAM KOCAM ADINA SEVİNİRDİM"
Pelosini fotoğraflar medyada yayınlandıktan sonra havaalanında Brooksbank ile kısaca konuştuğunu ve fotoğrafların yanlış anlaşılabileceği konusundaki endişelerini belirttiğini söyledi. Pelosini aynı zamanda, “Jack merak edilecek bir şey olmadığını söyledi. Karısıyla güçlü bir ilişkisi olduğunu hissettim. Prenses Eugenie hiçbir şey olmadığını biliyor” dedi.
“Prenses Eugenie, Jack’in kız arkadaşlarıyla sadece eğlendiğini ve ona güvenebileceğini biliyor” açıklamasında bulundu.
Pelosini, “Eğer ben beş ay önce doğum yapmış olsaydım ve kocamın güneşin tadını çıkardığını görseydim onun adına sevinirdim. Ama başka bir kadını öperken fotoğraflarını görseydim çok da mutlu olmazdım” diye ekledi.
30’larının ortasında olan Pelosini, mankenliğe 4 yaşında başladı ve 14 yaşında dünyanın öne çıkan tasarımcıları için podyuma çıktı. O zamanlardan beri kendisini moda endüstrisinin önde gelen isimlerinden biri olan Pelosini; Bulgari, Salvatore Ferragamo, Harry Winston, Rolls Royce ve Tom Ford gibi markalar için modellik yaptı. Aynı zamanda Los Angeles’ta film projelerinde yer alıyor.
İtalyan model, Beverly Hills’te eşi ile bir malikanede yaşıyor.
KAYINVALİDEDEN SAVUNMA
Öte yandan, kraliyet damadının tekne görüntülerinin ardından Prenses Eugenie’in annesi, önceki gün bir açıklama yaparak damadına destek çıkmıştı. Prens Andrew'nun eski eşi Ferguson, damadı hakkında konuşmuş ve onun dürüst bir adam olduğunu söylemişti. Ferguson, BBC'nin The One Show adlı programına katılarak, damadı Jack Brooksbank'in "işini yaptığını" söylemişti. Damadının dünyada en sevdiği insanlardan biri olduğunu belirten Sarah Ferguson, "O dürüst bir adamdır. Ona James Bond diyorum" diye konuşmuştu.
Sarah Ferguson damadı Jack Brooksbank hakkında "O benim hakkında bir süper kahramandır. Harika bir baba ve eşsiz bir koca. Ayrıca ön plana çıkmayı hiç sevmiyor" demiş, damadı Brooksbank'in bir markanın temsilcisi olarak çalıştığını belirterek "O görüntüler çekildiğinde de işini yaptığını" savunmuştu.