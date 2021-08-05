Kraliyet damadı Jack Brooksbank'in teknesindeki İtalyan model özür diledi

"UYGUNSUZDU"

MailOnline’a açıklamada bulunan İtalyan model Pelsoni gezi sırasında bikini üstünü çıkardığı için pişmanlık duyduğunu belirtti. “Normalde asla üstümü çıkarmam ama bikinim ıslanmıştı ve ben de çıkarmaya karar verdim” diyen Pelsoni, “Jack ve ailesi için güzel gözükmediğinin farkındayım. Karısı yanında değilken üç kadınla beraber fotoğrafları çıktığında ailesi için çok kötü göründüğünü hissettim” diye konuştu.

“Bu fotoğraflar insanları uygunsuz tahminlerde bulunmaya ve sonuçlar çıkarmaya yöneltti. İnsanların böyle düşünmesi çok kırıcı” diyen model, “Eğer Prenses Eugenie ve Jack’i utandırdıysam çok özür dilerim. Üstsüz olmam uygunsuzdu” dedi.