Kraliyet fotoğrafçısı: Prenses Diana dinler arası evliliğin nasıl olduğunu öğrenmek istedi

1997 yılında 36 yaşındayken hayatını kaybeden Prenses Diana ile 1990’larda bir uçuştaki sohbetlerinden bahseden Hüseyin, “Uçakta bütün ışıklar sönmüştü, yanıma geldi ve fısıldayarak, ‘Konuşabilir miyiz?’ dedi. Benim İngiliz bir kızla, Caroline ile evli olduğumu biliyordu. İslam’ı öğrenmek istiyordu. Bir Müslüman ile Protestan’ın evliliği hakkında soru sordu” dedi.