Kraliyet fotoğrafçısı: Prenses Diana dinler arası evliliğin nasıl olduğunu öğrenmek istedi

Haberler - ntv.com.tr 20.01.2022 - 14:03
Kraliyetin ve özellikle de Prenses Diana’nın fotoğrafçılığını üstlenen Enver Hüseyin, Chicago ve Los Angeles’ta, Prenses Diana’nın fotoğraflarından oluşan bir sergi açtı.
“Princess Diana: Accredited Access” (Prenses Diana: Onaylanmış Giriş) sergisi dolayısıyla, şimdi 84 yaşında olan Tanganika doğumlu fotoğrafçı Hüseyin, People dergisine konuştu.
Basınla karmaşık bir ilişkisi olan Prenses Diana, zamanla Afrikalı Enver Hüseyin’le dostluk kurdu.
1997 yılında 36 yaşındayken hayatını kaybeden Prenses Diana ile 1990’larda bir uçuştaki sohbetlerinden bahseden Hüseyin, “Uçakta bütün ışıklar sönmüştü, yanıma geldi ve fısıldayarak, ‘Konuşabilir miyiz?’ dedi. Benim İngiliz bir kızla, Caroline ile evli olduğumu biliyordu. İslam’ı öğrenmek istiyordu. Bir Müslüman ile Protestan’ın evliliği hakkında soru sordu” dedi.
Kraliyet fotoğrafçısı, “Bu konuyla ilgileniyordu, çünkü o zamanki erkek arkadaşı Dr. Hasnat Khan ile evliliğe gidiyordu. Ondan bahsetmedi ama benim bildiğimi farz etmişti. Sanırım ailesinin, sevgilisine nasıl tepki göstereceği gibi şeyleri merak ediyordu” ifadesini kullandı.
Eşi Prens Charles’tan boşandıktan sonra Prenses Diana, Pakistanlı cerrah ve kardiyolog Hasnat Khan ile ilişki yaşadı. Daha önce kraliyet yazarı Judy Wade, “Onunla evlenmek istiyordu” açıklamasını yapmıştı.
Ancak Khan, medyanın ilişkileri üzerindeki yoğun ilgisinden rahatsızdı ve ilişkileri çok sürmedi. Diana, 1997’de Paris’te hayatını kaybettiği trafik kazasında, araçta yanında olan Dodi Al Fayed ile aşk yaşamaya başladı.
Yıllar içinde Diana ve fotoğrafçı Anwar Hüseyin, yakın bir çalışma ilişkisine girdi. Hüseyin, “Diana’nın hikayesi önümüzde yaşanıyordu. Diana’nın her yönünü gördüm. O, gerçek ve iyi bir insandı” diye konuştu.