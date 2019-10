“Kraliyet Meghan Markle ve Prens Harry’ye hak ettikleri değeri vermedi” iddiası

35 yaşındaki Prens Harry de ağabeyi Prens William ile arasındaki gerginlik iddialarına ilişkin "Bu rolün, bu işin bir parçası baskı altında olduğundan kaçınılmaz bir şekilde bunlar da gerçekleşiyor. Biz kardeşiz, her zaman kardeş olacağız. Şu anda ikimiz kesinlikle farklı yollardayız, ancak her zaman onun yanında olacağım ve biliyorum ki o da her zaman benim yanımda olacak. Evet, eskiden olduğu kadar görüşmüyoruz çünkü çok meşgulüz ama onu çok seviyorum. Kardeşler olarak, iyi günleriniz de kötü günleriniz oluyor" demişti.