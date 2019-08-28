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Kraliyet Sarayı'nın 'resmi sevgili' fotoğrafları siteyi çökertti

Tayland Kraliyet Sarayı, Kral Maha Vajiralongkorn'un sevgilisi Sineenat Wongvajirapakdi'nin fotoğraflarını yayınladı. Paylaşılan fotoğraflar sonrası site çökerken kareler kısa sürede paylaşım rekoru kırdı. (Fotoğraflar: Reuters)

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    Tayland Kraliyet Sarayı resmi sitesinden paylaşılan Kral Maha Vajiralongkorn ve sevgilisi Sineenat Wongvajirapakdi'nin fotoğrafları ülke gündemine oturdu.


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    Yoğun ilgiden dolayı Kraliyet Sarayı'nın internet sitesi bir süreliğine çöktü.


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    Fotoğraflarda 34 yaşındaki Sineenat, bir savaş uçağı kullanırken ve askeri üniforma içinde otomatik silahla atış yaparken görülüyor.


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    Sıra dışı yaşam tarzıyla dikkat çeken 67 yaşındaki Kral Vajiralongkorn Mayıs'ta eski koruması olan 41 yaşındaki Kraliçe Suthida'yla evlenmiş, iki ay sonra da Sineaat'ı sevgilisi' olarak ilan etmişti.


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    Sineenat, Tayland'da yaklaşık 100 yıl aradan sonra bu sıfatı taşıyan ilk kişi. Sineenat'ın bu unvanı aldığı törende Kraliçe Suthida da hazır bulunmuştu.

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    Kral'ın resmi metresi olarak ilan edilen Sineenat'ın asıl mesleği savaş pilotluğu ve koruma görevlisi.
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