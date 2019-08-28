Kraliyet Sarayı'nın 'resmi sevgili' fotoğrafları siteyi çökertti
Tayland Kraliyet Sarayı, Kral Maha Vajiralongkorn'un sevgilisi Sineenat Wongvajirapakdi'nin fotoğraflarını yayınladı. Paylaşılan fotoğraflar sonrası site çökerken kareler kısa sürede paylaşım rekoru kırdı. (Fotoğraflar: Reuters)
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Tayland Kraliyet Sarayı resmi sitesinden paylaşılan Kral Maha Vajiralongkorn ve sevgilisi Sineenat Wongvajirapakdi'nin fotoğrafları ülke gündemine oturdu.
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Yoğun ilgiden dolayı Kraliyet Sarayı'nın internet sitesi bir süreliğine çöktü.
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Fotoğraflarda 34 yaşındaki Sineenat, bir savaş uçağı kullanırken ve askeri üniforma içinde otomatik silahla atış yaparken görülüyor.
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Sıra dışı yaşam tarzıyla dikkat çeken 67 yaşındaki Kral Vajiralongkorn Mayıs'ta eski koruması olan 41 yaşındaki Kraliçe Suthida'yla evlenmiş, iki ay sonra da Sineaat'ı sevgilisi' olarak ilan etmişti.
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Sineenat, Tayland'da yaklaşık 100 yıl aradan sonra bu sıfatı taşıyan ilk kişi. Sineenat'ın bu unvanı aldığı törende Kraliçe Suthida da hazır bulunmuştu.
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Kral'ın resmi metresi olarak ilan edilen Sineenat'ın asıl mesleği savaş pilotluğu ve koruma görevlisi.