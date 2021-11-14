Kraliyet şefi: Her şey X-ray'den geçiyor

Tinsley "Sadece Kraliyet Ailesi için yemek yaptığımızda güvenliğin her zaman farkında olmuyorduk. Yalnız bu devlet başkanları geldiğinde değişiyor ve güvenlik gerçekten çok sıkılaşıyordu. Eğer devlet başkanları için bir ziyafet hazırlıyorsak tüm mutfak ekibinin polislerin bulunduğu merkezde buluşması ve kaleye motosikletle gitmesi gerekiyordu" dedi.



