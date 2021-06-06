Kraliyet uzmanı açıkladı: Kraliçe, Prens Harry'nin akıl sağlığı için endişeli

Levin, Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın aileye dönmesinin artık çok geç olup olmadığını soran kullanıcıya cevaben yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bence Harry'nin Londra'daki ailesi onun akıl sağlığı için çok endişe duyuyor. Harry'nin yüzüne kraliyet kapısının çarpmasının yıkıcı sonuçları olabileceğini düşünüyorlar."