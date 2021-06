Kraliyet uzmanı açıkladı: Kraliçe, Prens Harry'nin akıl sağlığı için endişeli

ALKOLE VE UYUŞTURUCUYA SÜRÜKLEDİ

Prens Harry geçen ay verdiği bir röportajda annesi Prenses Diana'nın ölümünden sonra yaşadığı travmanın kendisini alkole ve uyuşturucuya sürüklediğini açıklamıştı.

Apple TV'de yayımlanan "The Me You Can't See" programında konuşan Sussex Dükü şu ifadeleri kullanmıştı:

"İçimden alkol almak, uyuşturucu kullanmak geliyordu ve hissettiklerimi azaltacak şeyler yapmak istiyordum."