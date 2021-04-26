Kraliyet uzmanı: Prens Charles ve Prens William hiç olmadığı kadar uyumlu

Bir kraliyet uzmanı, Prens Philip'in kısa süre önce ölmesinin ardından Prens Charles ve oğlu Prens William'ın söylentiye göre monarşinin geleceğine yönelik vizyonlarında hiç olmadığı kadar uzlaştığını öne sürdü.

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26.04.2021 - 10:27

True Royalty TV'nin programı The Royal Beat'te konuşan Katie Nicholl, Edinburg Dükü'nün ölümünün bir dönemin sonuna işaret ettiğini, monarşinin nereye gideceği ve yetkinin kaçınılmaz biçimde el değiştirmesine dair gelecek büyük meselelerle ilgili sohbeti dolaylı yoldan açtığını anlattı.

Nicholl son olayların tahta çıkma sırasında birinci ve ikinci sırada bulunan iki Kraliyet üyesi arasında bir diyalog başlattığını söyledi. Kraliyet uzmanı, baba ve oğlun monarşinin geleceğiyle ilgili görüşlerinde şimdiye dek hiç olmadığı kadar uzlaştığını ifade etti.

Nicholl, sunucu Kate Thornton'a "Konuştuğum kaynaklar Andrew ve Megxit’in ardından onları yeniden bir araya getiren şeyin hükümdarlık kavramı olduğunu, şimdi her zamankinden daha güçlü ve daha odaklanmış olduklarını söylüyor" dedi.

Nicholl ailedeki çatlakları onarmak için yapılması gereken çok fazla zor iş bulunduğunu söyledi. Prens Charles'ın ilk adımı attığı ve Prens Philip'in 17 Nisan'daki cenaze töreninin ardından iki oğlunun buluşmasına ön ayak olduğu bildirilmişti.





Nicholl "Bu, sihirli bir değneğin sallanarak her şeyin düzeleceği bir durum değil. Yapılması gereken çok fazla iş var. İnşa edilmesi gereken bir sürü köprü söz konusu ve güvenin yeniden kazanılması gerekiyor. Bu, Windsor Kalesi etrafında kısa bir yürüyüşle gerçekleşmeyecek" diye konuştu.