Kraliyet uzmanı: Prens William başta Kate Middleton'la evlenmeye hevesli değildi
Kraliyet uzmanı Katie Nicholl, Prens William'ın ebeveynlerinin kötü evlilik deneyimi nedeniyle başlangıçta Kate Middleton'la evliliğe sıcak bakmadığını söyledi.
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01.06.2021 - 06:45
Geçen hafta 10 yıllık eşi Kate Middleton ile öğrenciyken tantıştığı St Andrews'a giden ve kara yelkenlisiyle eğlenceli anlar yaşayan İngiliz Kraliyet Tahtı’nın ikinci varisi Prens William'ın başlarda evliliğe soğuk baktığı ortaya çıktı.
Kraliyet uzmanı Katie Nicholl, The Making of a Royal Romance isimli kitabında Prens William'ın hazır olduğunu hissetmeden önce evliliğe adım atmayacağına yemin ettiğini açıkladı.
Nicholl, Cambridge Dükü'nün ebeveynleri Prens Charles ve Prenses Diana'nın talihsiz evliliğinden etkilendiğini ve o dönem benzer bir süreç yaşamak istemediğini söyledi.
Nicholl, Prens William ile ilgili "Babasının, Diana'nın uygun bir gelin olarak görülmesinin ardından evliliğe zorlandığını biliyordu. Benzer bir baskıya boyun eğmemek konusunda isteksizdi ve acele etmemeye yemin etmişti" dedi.
Ünlü çift 2001'de St. Andrews Üniversitesi'nde aynı yurtta kalırken tanışmıştı. İkili üniversite hayatları süresince birkaç arkadaşıyla birlikte yaşamaya devam etti ve 2003'te ilişkilerini biraz daha ilerletme kararı aldı. Uzun süre sevgili kalan çift, basına birlikte pek çok kez poz vermişti. İkili 2007'de kısa süreliğine de olsa ayrılmıştı ve bu ilişkilerinin sonu olarak görülmüştü. Bu süre zarfında Prens William askeri pilotluk eğitimine devam ediyordu ve Kate de Londra'da çalışıyordu. O dönem William'ın evliliğe hazır olmadığı çifte dair dillendirilen söylentiler arasındaydı.
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