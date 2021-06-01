Kraliyet uzmanı: Prens William başta Kate Middleton'la evlenmeye hevesli değildi

Nicholl, Prens William ile ilgili "Babasının, Diana'nın uygun bir gelin olarak görülmesinin ardından evliliğe zorlandığını biliyordu. Benzer bir baskıya boyun eğmemek konusunda isteksizdi ve acele etmemeye yemin etmişti" dedi.





Ünlü çift 2001'de St. Andrews Üniversitesi'nde aynı yurtta kalırken tanışmıştı. İkili üniversite hayatları süresince birkaç arkadaşıyla birlikte yaşamaya devam etti ve 2003'te ilişkilerini biraz daha ilerletme kararı aldı. Uzun süre sevgili kalan çift, basına birlikte pek çok kez poz vermişti. İkili 2007'de kısa süreliğine de olsa ayrılmıştı ve bu ilişkilerinin sonu olarak görülmüştü.

Bu süre zarfında Prens William askeri pilotluk eğitimine devam ediyordu ve Kate de Londra'da çalışıyordu. O dönem William'ın evliliğe hazır olmadığı çifte dair dillendirilen söylentiler arasındaydı.