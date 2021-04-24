Kraliyet yazarı Anna Pasternak: Charles kral olamayabilir

Kraliyet yazarı Anna Pasternak, Kraliçe'nin saltanatı sona erdiğinde Galler Prensi Charles veliaht olduğu halde İngiltere Kralı olarak tahta çıkamayabilir.

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24.04.2021 - 16:25

"The Real Wallis Simpson: A New History of the American Divorcee Who Became the Duchess of Windsor" kitabını kaleme alan kraliyet yazarı Anna Pasternak, "Charles'ın tahta çıktığını göreceğimizden yüzde 100 emin değilim" dedi.







Pasternak, "Sussex çifti bu ülkede temelde öylesine kışkırtıcı bir şeyi harekete geçirdi ki bu, Britanya'nın suretini değiştiriyor ve bence arkaik bir kurum olan monarşi de pekala devrilebilir" ifadelerini kullandı.







Pasternak kraliyet ailesinin geleceğine dair başka tahminler de yürüttü. Bu tahminler arasında Meghan'ın, Birleşik Krallık'a geri dönüp dönmeyeceği de vardı. Pasternak, "Meghan Britanya topraklarına bir daha ayak basacak mı gerçekten merak ediyorum" dedi.







Philip'in cenazesi sonrasında Prens William ve Prens Harry'in iki saatlik görüşme gerçekleştirdikleri ve görüşmeye babaları Prens Charles'ın da katıldığı aktarılmıştı.







Daily Mail gazetesi iki kardeşin cenaze sonrası yanyana yürüyürek sohbet etmesine önayak olan kişilerden birinin Prens Charles olduğunu yazmıştı.

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