KraliyettenMeghan Markle ve Prens Harry’nin oğlu Archie'ye doğum günü kutlaması

ntv.com.tr 06.05.2020 - 12:05 | Son Güncelleme : 06.05.2020 - 12:07
Meghan Markle ve Prens Harry’nin oğlu Archie bugün bir yaşına giriyor. Kraliyetin en küçük bebeği için sosyal medyadan kutlama mesajları yayımlandı.
Kraliyet görevlerini bırakıp Amerika’ya taşınan Sussex Ailesi, oğullarının birinci yaş gününü karantinada kutlarken, kraliyet üyeleri İngiltere’den doğum günü mesajı gönderdi.
Kraliçe’nin Instagram sayfası “theroyalfamily”den, Kraliçe’nin küçük Archie ile ilk tanışma anını gösteren fotoğraf paylaşılarak, “Bugün ilk doğum gününü kutlayan Archie Mountbatten-Windsor’a mutlu yıllar” mesajı yazıldı.
Kate Middleton ve Prens William’ın “kensingtonroyal” adlı Instagram hesabında ise, Archie’nin vaftiz töreni fotoğrafı ile “Archie’ye bugün çok mutlu bir ilk doğum günü geçirmesi dileğiyle” mesajı paylaşıldı.
KUZENLERLE 'GÖRÜNTÜLÜ' BULUŞMA
Daily Mail’in bir kraliyet kaynağına dayandırdığı haberine göre, Meghan Markle ve Prens Harry, oğulları için organik ve şekersiz pasta ile evlerinin havuz başında kutlama yaparak, Kate Middleton ve Prens William’ın çocuklarıyla görüntülü konuşma gerçekleştirecek.
YENİ FOTOĞRAF BEKLENTİSİ
Meghan Markle ve Prens Harry’nin, geçen yıl 6 Mayıs’ta dünyaya gelen oğulları Archie’nin birinci yaş gününü yeni bir fotoğrafla kutlaması bekleniyor. Ancak kraliyetle birlikte “sussexroyal” adlı sosyal medya hesaplarını da bırakan ve henüz yeni bir hesap açmayan çiftin yeni fotoğrafı nerede yayınlayacağı bilinmiyor.