KraliyettenMeghan Markle ve Prens Harry’nin oğlu Archie'ye doğum günü kutlaması

YENİ FOTOĞRAF BEKLENTİSİ

Meghan Markle ve Prens Harry’nin, geçen yıl 6 Mayıs’ta dünyaya gelen oğulları Archie’nin birinci yaş gününü yeni bir fotoğrafla kutlaması bekleniyor. Ancak kraliyetle birlikte “sussexroyal” adlı sosyal medya hesaplarını da bırakan ve henüz yeni bir hesap açmayan çiftin yeni fotoğrafı nerede yayınlayacağı bilinmiyor.