Krem orucu bozar mı?

YÜZE KREM SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Yüze krem sürmek, orucu bozan fiiller arasında yer almaz. Oruç tutan kişi, cildindeki kuruluğu gidermek veya güneşten korunmak amacıyla yüzüne krem uygulayabilir. Bu şekilde dıştan sürülen krem, mideye ulaşan bir madde olarak değerlendirilmediği için oruca zarar vermez. İslam âlimleri, deri yoluyla emilen maddelerin besin kabul edilmediğini, bu nedenle krem, losyon veya benzeri ürünlerin oruç açısından sakınca taşımadığını açıklar. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamalarında da bu duruma dair net ifadeler yer alır. Yüzdeki kremi yutma ihtimali olmadığı için oruç bozulmaz ve ek bir telafi gerektirmez. Bu yüzden yüze krem sürmek orucu geçersiz kılmaz.



VÜCUDA KREM SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

MERHEM VE KREM SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Vücudun herhangi bir yerine krem sürmek, oruç ibadeti esnasında serbest kabul edilir. Çünkü orucu bozan başlıca etken, yeme ya da içme yoluyla bedene gıda maddesi alınmasıdır. Krem ise ciltten emilir ve sindirim sistemine katılmaz. Dolayısıyla bu durum, klasik fıkıh kitaplarında ve Diyanet’in modern fetva açıklamalarında “orucu bozmaz” şeklinde ifade edilir. Vücuttaki kuruluk, çatlak veya egzama gibi sorunlar için uygulanan kremlerin kan yoluyla emilmesi, beslenme sayılmadığından orucun bütünlüğü bozulmaz. Herhangi bir besin alımı olmadığı için oruç tutan kişi, kremle bakım ya da tedavisini rahatlıkla sürdürebilir ve orucunu bozmadan devam edebilir.Merhem veya krem sürmek orucu bozmaz. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, deri üzerine haricen uygulanan tedavi yöntemlerinin oruca engel oluşturmadığı belirtilir. Örneğin yara, yanık ya da cilt hastalıkları için kullanılan merhemler, kana karışsa bile besin niteliği taşımadığı için orucun temel prensiplerine aykırı olmaz. İbadet sırasında bu tür tedavilere başvurmak oruç bütünlüğüne zarar vermez. Önemli olan, mideye herhangi bir besin veya sıvı girişinin olmamasıdır. Merhem de krem gibi cilt yüzeyinde emildiğinden bu şartı ihlâl etmez. Bu nedenle uzmanlar ve din âlimleri, merhem kullanımının oruçluya zarar vermeyeceğini belirtir.