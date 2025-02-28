Krem orucu bozar mı? Diyanet'e göre krem orucu bozar mı?
Krem sürmek, oruç tutan kişinin besin veya sıvı almasını gerektiren bir durum değildir. İbadet sırasında vücuda krem sürüldüğünde, bu krem genellikle deri yüzeyinde kalır ve çok az miktarda emilerek kana karışır. Ancak bu miktar, beslenme anlamına gelecek düzeyde kabul edilmez.
KREM SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?Din kaynaklarında, orucun bozulması için mideye gıda alımı ya da orucu bozacak nitelikteki diğer fiillerin gerçekleşmesi gerektiği belirtilir. Deri üzerine sürülen kremler besin yerine geçmez ve herhangi bir yutma söz konusu olmaz. Dolayısıyla, krem kullanımının orucun manevî bütünlüğünü zedelediği düşünülmez. Diyanet İşleri Başkanlığı da deri üzerinden uygulanan kremlerin orucu bozmadığını açıkça vurgular. Bu nedenle, oruçlu bir kimsenin gündelik bakım ya da tedavi amacıyla krem kullanmasında sakınca görülmez. Kısacası, krem sürmek orucu bozmaz ve ek bir kaza gerektirmez.
ORUÇLUYKEN KREM SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?
Oruçlu iken krem sürmek, İslam âlimleri tarafından genellikle orucu bozacak unsurlar arasında sayılmaz. Yemek, içmek veya cinsel ilişki gibi durumlar orucu geçersiz kılarken, cilt üzerinden sürülen kremler böyle bir etkiye sahip değildir. Kremin cilt tarafından emilmesi beslenme anlamına gelmediği için, orucun geçerliliğini etkilemez. Cilt bakımı veya tedavi amacıyla krem kullanılmasının, oruç ibadetinin özüne zarar vermediği belirtilir. Diyanet’in fetvalarına göre de oruç tutarken el ya da yüz gibi bölgelere krem sürmek serbesttir. Krem, bedene besin maddesi sokmadığı için oruç üzerinde problem oluşturmaz. Yani günlük bakım ya da tıbbi ihtiyaçları karşılamak üzere krem kullanımına devam edilebilir.
ORUÇLUYKEN KREM SÜRÜLÜR MÜ?
Oruçlu iken krem sürülebilir. Bu uygulama oruç tutan kişinin midesine herhangi bir madde göndermeyi amaçlamaz. Yemek veya su gibi sindirim sistemine giren besinler orucu bozar; ancak krem dıştan sürüldüğü için böyle bir durum söz konusu olmaz. Dini kaynaklarda, deri üzerinden alınan maddelerin gıda niteliği taşımadığı sürece orucu bozmayacağı belirtilir. Bu nedenle, nemlendirici, tedavi amaçlı veya koruyucu nitelikteki kremler kullanılabilir. Yalnızca ağız çevresi gibi bölgelerde uygulanan kremlerin yutulmamasına dikkat etmek tavsiye edilir. Ancak dudak ve çevresinde de dikkatli kullanıldığında, krem sürmek oruca zarar vermez. Dolayısıyla oruçlu kişi rahatlıkla krem sürebilir.