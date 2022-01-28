Kripto piyasasındaki çöküş Melania Trump'ın şapka müzayedesini de vurdu

Haberler 28.01.2022 - 10:00
Kripto paradaki çöküş, ABD'nin eski First Lady'si Melani Trump'ın ikonik şapkasını satmaya çalıştığı yakın tarihli çevrimiçi açık artırmayı altüst etti.
Söz konusu şapka, 2018'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Beyaz Saray'ı ziyareti esnasında takılmıştı.
Independent'in haberine göre, şapkanın bir NFT ve suluboya tablosuyla birlikte paket olarak satışa çıkarılacağı çevrimiçi açık artırma, dijital blok zinciri bir para biriminin değer kaybından devasa şekilde etkilendi.
Doğrudan Melania Trump'ın yaptığı basın açıklamasına göre "2022 Devlet Başkanları Koleksiyonu" diye adlandırılan üç parçalı paketin, minimum 250 bin dolar civarı bir teklifle açık artırmaya sunulması bekleniyordu.
Beyaz, geniş kenarlı şapka için teklifler yalnızca, SOL olarak da bilinen ve önceki haftalarda birim başına 170 dolardan işlem gören Solana adlı kripto para üzerinden kabul edilecekti.
Ocağın ikinci yarısındaysa kripto parada çöküş yaşandı ve SOL bundan en kötü etkilenen birimlerden biri oldu. Çarşamba sabahı erken SOL'ün değerinin 95 dolara kadar düşmesiyle, Melania'nın şapka için dişe dokunur bir teklif alma olasılığı ciddi şekilde azaldı.
Satışı duyuran internet sitesinin müzayede başlamadan önce yaptığı duyuruda, "Türünün tek örneği NFT, Solana'nın blok zincirinde üretilecek" denmişti.
The New York Times'a göre müzayedenin başlamasından bu yana yalnızca 5 teklif verildi ve bunların her biri 1800 Solana birimi civarında geziniyor. Gazete, çarşamba sabahı erken saatlerde kaydedilen nihai teklifin 170 bin dolar civarında olduğunu da ekledi.
Solana elbette bir hafta içinde değerinin neredeyse yarısını kaybeden tek kripto para değil. Geçen kasımda 67 bin 500 doları görerek zirve yapan Bitcoin'in değeri, bu hafta sonu 35 bin dolara kadar düştü.
Haziran 2021'den bu yana ilk kez 2 bin dolar çizgisinin altına düşen Ethereum da sözümona "Kripto kışı"ndan benzer şekilde etkilendi.
Cornell Üniversitesi'nde para ve ödeme sistemleri üzerine çalışan hukuk profesörü Dan Awrey, "Bu, kripto para varlıklarının hiçbirinin yeterince sağlam ve istikrarlı bir ödeme aracı sağlamadığının açıkça kanıtı oldu" dedi.
Melania Trump, gelirin "bir kısmının" koruyucu ailelerle yaşayan çocukların bilgisayar bilimi ve teknolojisine odaklanan eğitim programlarına erişebilmesi için kullanılacağını öne sürmüştü. Bununla birlikte, gelirin ne kadarını kendisi için alacağını henüz açıklamadı.