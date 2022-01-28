Kripto piyasasındaki çöküş Melania Trump'ın şapka müzayedesini de vurdu

Doğrudan Melania Trump'ın yaptığı basın açıklamasına göre "2022 Devlet Başkanları Koleksiyonu" diye adlandırılan üç parçalı paketin, minimum 250 bin dolar civarı bir teklifle açık artırmaya sunulması bekleniyordu.

Beyaz, geniş kenarlı şapka için teklifler yalnızca, SOL olarak da bilinen ve önceki haftalarda birim başına 170 dolardan işlem gören Solana adlı kripto para üzerinden kabul edilecekti.