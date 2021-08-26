Kris Jenner ve Khloe Kardashian'ın 37 milyon dolarlık lüks kompleksi

ntv.com.tr 26.08.2021 - 11:16 | Son Güncelleme : 26.08.2021 - 11:17
Anne-kız Kardashian’ların 37 milyon dolarlık dev kompleksi yapım aşamasında. 65 yaşındaki Kris Jenner ile 37 yaşındaki Khloe Kardashian, Hidden Hills şehrinde yan yana iki malikane inşa ettiriyor.
İnşaat halindeki evlerin kuşbakışı fotoğrafları, yapımda epey ilerlenmiş olduğunu gösteriyor.
Kris Jenner ise Nisan 2020'de Hidden Hills’te kızı Kim Kardashian'ın evinin hemen karşısında bulunan evine 15 milyon dolara alıcı bulmuştu.
Alıcı, güzellik imparatorluğu Coty Inc.'in şu anki başkanı ve CEO'su olan kozmetik gurusu Peter Harf'ın küçük kızıydı. Coty, Kylie Jenner’ın kozmetik şirketini 2019'da 600 milyon dolara nakit satın alan şirket.
Kris Jenner’ın, ailece meşhur oldukları reality show programı Keeping Up With The Kardashians ile ünlü olan, Hidden Hills'te Akdeniz tarzında bir evi daha var. Bu evde oğlu Rob Kardashian, kızı Dream ile birlikte yaşıyor.