Kris Jenner ve Khloe Kardashian'ın 37 milyon dolarlık lüks kompleksi

Lüks yaşam biçimleriyle adlarından söz ettiren Kardashian'lar, bu defa yapımı devam eden devasa evleriyle gündemde. Anne Kris Jenner ile kızı Khloe Kardashian'ın yan yana inşa ettirdikleri evlerinin değeri tam 37 milyon dolar (310 milyon lira).

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ntv.com.tr 26.08.2021 - 11:16

Anne-kız Kardashian’ların 37 milyon dolarlık dev kompleksi yapım aşamasında. 65 yaşındaki Kris Jenner ile 37 yaşındaki Khloe Kardashian, Hidden Hills şehrinde yan yana iki malikane inşa ettiriyor.

İnşaat halindeki evlerin kuşbakışı fotoğrafları, yapımda epey ilerlenmiş olduğunu gösteriyor.

Her ikisi de bugünlerde o bölgede popüler olan modern çiftlik evi tarzında inşa edilmiş ve her biri yaklaşık bin metrekare büyüklüğündeki devasa evler, birbirinden sadece birkaç metre uzaklıkta. Evler, anne kızın birbirlerini sık sık ziyaret etmelerine olanak sağlıyor.

Kris Jenner’ın koyu gri evinin çtısına güneş panellerinin yerleştirilmiş olması dikkat çekti. Her iki evde de havuz bulunuyor.

Khloe Kardashian’ın evi 17 milyon dolarken, Kris Jenner’ın evinin ise 20 milyon dolar değerinde olduğu öğrenildi.

Evlerin fiyatı yüksek olsa da Hidden Hills’in en pahalı evleri değil. En pahalı mülk, Haziran 2019'da 22,3 milyon dolara satılmıştı.

Khloe Kardashian, Calabasas’taki malikanesini Kasım 2020'de boşaltmış ve 15,5 milyon dolara satmıştı.

Kris Jenner ise Nisan 2020'de Hidden Hills’te kızı Kim Kardashian'ın evinin hemen karşısında bulunan evine 15 milyon dolara alıcı bulmuştu.

Alıcı, güzellik imparatorluğu Coty Inc.'in şu anki başkanı ve CEO'su olan kozmetik gurusu Peter Harf'ın küçük kızıydı. Coty, Kylie Jenner’ın kozmetik şirketini 2019'da 600 milyon dolara nakit satın alan şirket.

Kris Jenner’ın, ailece meşhur oldukları reality show programı Keeping Up With The Kardashians ile ünlü olan, Hidden Hills'te Akdeniz tarzında bir evi daha var. Bu evde oğlu Rob Kardashian, kızı Dream ile birlikte yaşıyor.