Kristanna Loken'dan Cem Yılmaz'dan teklif bekliyor

55. Antalya Film Festivali için Türkiye'ye gelen Terminatör’ün yıldızı Kristanna Loken, “Cem filminde oynamam için teklif ederse kabul ederim” dedi.
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Terminatör filminin yıldızı Kristanna Loken, ikinci kez İstanbul’a geldi. Loken, Antalya Film Festivali’nde Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli’yle sohbet ettiklerini söyledi.
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39 yaşındaki oyuncu, “Cem filminde oynamam için teklif ederse kabul ederim” ifadelerini kullandı.
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Yılmaz’ın kendisiyle tanıştığını anlatan Loken şöye konuştu: “Çok cici bir sevgilisi var. Bana yaptığı filmleri anlattı. Sanırım yeni projelerinden birinde oynamamı istiyor, ben öyle hissettim."
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"Filmlerinin gişe rakamlarını öğrenince ilgim daha da arttı. Cem teklif ederse, kabul ederim” dedi.