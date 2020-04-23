Kristen Bell ve Dax Shepard yürüyüşte (Corona virüs günlerinde aşk)
Kristen Bell ve Dax Shepard çifti, çocuklu ebeveynler için karantina günlerinde flörtü yeniden tanımlıyor.
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6 yıllık birlikteliklerinin ardında 2013 yılında evlenen, ABD’li oyuncu Kristen Bell ile yönetmen-oyuncu eşi Dax Shepard corona virüs nedeniyle uygulanan karantina günlerinde birbirlerini ihmal etmiyor.
Yeni nesil Gossip Girl (Dedikoducu Kız) ile seyirciyle buluşmaya hazırlanan Bell ve son olarak Bless This Mess dizisinde Mike'ı canlandıran Shepard önceki gün çocukları Delta Bell ve Lincoln'ü evde bırakıp dışarı çıktı.
Ünlü çift Griffith Park'ın etrafında yürüyüş yaparken görüntülendi.
Uzun süredir sosyal izolasyon uygulayan Bell ve Shepard'ın corona virüs tehdidine karşı kendi yaptıkları maskeleri kullanmaları dikkat çekti.
Açık bıraktığı kısa saçları ve rahat stiliyle dikkat çeken 39 yaşındaki aktris eldiven takmayı tercih ederken eşi bu konuda duyarsız davrandı.
Güneş ışığı altında keyifli zaman geçiren ikilinin birbirlerine el şakası yapması dikkat çekti.
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