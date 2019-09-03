Kristen Stewart: Asi değilim, herkesin beni sevmesini isterim
ntv.com.tr
Alacakaranlık filmiyle yıldızı parlayan, şimdilerde yeni nesil Charlie’nin Melekleri ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Kristen Stewart, “Başkaldıran, asi ve muhalif bir yapıya sahip değilim. Herkesin beni sevmesini isterim” dedi.
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1Kristen Stewart, yeni nesil Charlie’nin Melekleri filmiyle seyirc karşısına çıkacak. Muhbirlik yaptığı için Melekler tarafından korma altına alınan bir sistem mühendisini oynuyor. Elizabeth Banks’in hem oynayıp hem de yönetmenliğini üstlendiği filmde diğer melek rollerinde Naomi Scott ve Ella Balinska var. Kristen Stewart, Park Evenue mirasçısıyken uluslararası gizli ajana dönüşen Sabina’yı canlandırıyor.
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Stewart, Vogue Türkiye’de yer alan röportajında, onu komediyle tanıştıran rol için, “Gerçek hayattaki kişiliğimle alakası yok bu karakterin. Banks, her gün replikleri kısaltarak, esprileri daha da vurucu hale getirdi. Bense her şeyi uzun uzadıya düşünen ve açıklayan biriyim. Çekim boyunca, ‘Daha hızlı söyle’ deyip durdu” ifadesini kullandı.
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Stewart, nostaljik havasına rağmen filmin neden bu kadar etkili olduğu sorusunu, “Çünkü bu film özgür ve rahat kadınlarla ilgili” şeklinde yanıtladı.
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Aile hayatını da anlatan Stewart, “Ailem başı boş arkadaşlarımızı da sahiplenirdi. Zorluk içinde büyüyen en iyi arkadaşım, 13 yaşında ailemizin bir ferdi oldu, bizimle yaşamaya başladı. Erkek kardeşimin yakın arkadaşı da neredeyse hep bizimle beraberdi. Annem onun annesinin en yakın arkadaşıydı. Hep birlikte kocaman bir aileye dönüştük. Güvenli, korunaklı, güzel bir ortamda geçti çocukluğum” dedi.
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Film sektöründe çalışan anne ve babası sayesinde sinemaya adım atan ünlü oyuncu, “Oyuncu çocukları görünce seçmelere ne zaman katılabileceğimi sordum onlara. Aslında amacım aktrislik bile değildi, sadece orada olmak istiyordum. Akademik hayattan kaçıyordum. Oysa okula büyük saygım var. 30 yaşındayım ve kendimi hala çocuk gibi hissediyorum. Okula gitmemiş, eğitim almamış olmaksa içimde büyük uktedir” şeklinde konuştu.
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“Şöhretin ortasına kendimi isteyerek atmadım ki” diyen Stewart, “İnsanlar benim dikkat çekmek için isyankar ve aykırı davranışlar gösteren bir şöhret budalası olduğumu sandı. Gerçek hiç de öyle değil oysa. Başkaldıran, asi ve muhalif bir yapıya sahip değilim. Herkesin beni sevmesini isterim” ifadesini kullandı.
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“Yaşlandıkça aktörlük yapmak daha da zorlaşıyor benim için” diyen Stewart, “Kendimi alelade bir role adamak yerine bir şeyleri en başından sonuna kadar kendim inşa etmek istiyorum. Öyle aktörler var ki, gördikleri her rolü üzerine uyduruyor, kendisini ve seyirciyi o kişi olduğuna ikna ediyor. Bense yaş aldıkça bunu yapmakta daha da zorlanır oldum” diye konuştu.