Kristen Stewart: Asi değilim, herkesin beni sevmesini isterim

“Yaşlandıkça aktörlük yapmak daha da zorlaşıyor benim için” diyen Stewart, “Kendimi alelade bir role adamak yerine bir şeyleri en başından sonuna kadar kendim inşa etmek istiyorum. Öyle aktörler var ki, gördikleri her rolü üzerine uyduruyor, kendisini ve seyirciyi o kişi olduğuna ikna ediyor. Bense yaş aldıkça bunu yapmakta daha da zorlanır oldum” diye konuştu.