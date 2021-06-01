Kristen Stewart ile Dylan Meyer nişanlandı mı?

Yeni projesinde Prenses Diana'yı canlandıracak olan oyuncu Kristen Stewart 'ın senaryo yazarı sevgilisi Dylan Meyer ile nişanlandığı öne sürüldü.

Stewart'ın 31. yaş gününü kutlamak için Instagram'da bir paylaşımda bulunan Dylan Meyer "Hayat bu küçük tatlı aileyle kesinlikle daha tatlı. İyi ki doğdun. Beni kendine hayran ediyorsun" yazdı.





