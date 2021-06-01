Kristen Stewart ile Dylan Meyer nişanlandı mı?

Yıldız oyuncu Kristen Stewart ile bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Dylan Meyer'ın nişanlandığı iddia edildi. Yeni projesinde Prenses Diana'yı canlandıracak olan oyuncu Kristen Stewart'ın senaryo yazarı sevgilisi Dylan Meyer ile nişanlandığı öne sürüldü. Stewart'ın 31. yaş gününü kutlamak için Instagram'da bir paylaşımda bulunan Dylan Meyer "Hayat bu küçük tatlı aileyle kesinlikle daha tatlı. İyi ki doğdun. Beni kendine hayran ediyorsun" yazdı. Meyer'in paylaştığı fotoğrafta Stewart'ın parmağındaki yüzük dikkatleri çekti. Bu mesajlar ve fotoğraf sonrası ikilinin nişanlandığı yönünde yorumlandı. Stewart, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Ona evlenme teklif etmek için sabırıszlanıyorum" demişti. Alacakaranlık serisiyle yıldızı parlayan Stewart daha önce Sara Dinkin ile birliktelik yaşamıştı. İşte Kristen Stewart ile Dylan Meyer birlikteliğinden yansıyan diğer kareler...