Kristen Stewart ile Dylan Meyer nişanlandı mı?

Yıldız oyuncu Kristen Stewart ile bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Dylan Meyer'ın nişanlandığı iddia edildi.

01.06.2021 - 17:03

Kristen Stewart ile Dylan Meyer nişanlandı mı? - 1
Yeni projesinde Prenses Diana'yı canlandıracak olan oyuncu Kristen Stewart'ın senaryo yazarı sevgilisi Dylan Meyer ile nişanlandığı öne sürüldü.


Kristen Stewart ile Dylan Meyer nişanlandı mı? - 2
Stewart'ın 31. yaş gününü kutlamak için Instagram'da bir paylaşımda bulunan Dylan Meyer "Hayat bu küçük tatlı aileyle kesinlikle daha tatlı. İyi ki doğdun. Beni kendine hayran ediyorsun" yazdı.


Kristen Stewart ile Dylan Meyer nişanlandı mı? - 3
Meyer'in paylaştığı fotoğrafta Stewart'ın parmağındaki yüzük dikkatleri çekti. Bu mesajlar ve fotoğraf sonrası ikilinin nişanlandığı yönünde yorumlandı.


Kristen Stewart ile Dylan Meyer nişanlandı mı? - 4
Stewart, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Ona evlenme teklif etmek için sabırıszlanıyorum" demişti.


Kristen Stewart ile Dylan Meyer nişanlandı mı? - 5
Alacakaranlık serisiyle yıldızı parlayan Stewart daha önce Sara Dinkin ile birliktelik yaşamıştı.
Kristen Stewart ile Dylan Meyer nişanlandı mı? - 6
İşte Kristen Stewart ile Dylan Meyer birlikteliğinden yansıyan diğer kareler...
Kristen Stewart ile Dylan Meyer nişanlandı mı? - 7
Kristen Stewart ile Dylan Meyer nişanlandı mı? - 8
Kristen Stewart ile Dylan Meyer nişanlandı mı? - 9
Kristen Stewart ile Dylan Meyer nişanlandı mı? - 10

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