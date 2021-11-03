Kristen Stewart ile sevgilisi Dylan Meyer nişanlandı

Haberler 03.11.2021 - 07:30
Alacakaranlık serisinde canlandırdığı Bella karakteriyle tanınan, hafta sonu seyirciyle buluşacak Prenses Diana’yı canlandırdığı biyografik film Spencer ile kariyerinde zirve yapan Kristen Stewart, özel hayatı hakkında konuştu.
SiriusXM’in The Howard Stern Show programına katılan 31 yaşındaki başarılı oyuncu, sevgilisi Dylan Meyer'ın iki yıllık ilişkilerinin ardından büyük soruyu sorduğunu duyurdu. Stewart, Salı günü yaptığı açıklamada, “Evleniyoruz, kesin haber” dedi.
ABD’li oyuncu “Bu teklifi duymayı çok istiyordum, bu yüzden ne istediğimi çok net bir şekilde fark ettirdim ve o da sinyali alarak sonunda teklifi etti. Evleniyoruz, oluyor” diye konuştu.
Stewart ile Meyer 8 yıl önce tanıştı, ancak 2019’da ortak bir arkadaşlarının partisinde tekrar bir araya geldiler. Çift, ilk olarak, Stewart’ın iki yıl boyunca birlikte olduğu model Stella Maxwell’den ayrılmasının ardından, New York’da bir barda öpüşürken birlikte görüntülendi.