Kristen Stewart, Prenses Diana’ya hayat verecek

Kristen Stewart, Pablo Larraín imzalı filmde Prenses Diana’ya hayat verecek. Filmin prodüksiyonuna 2021’in ilk aylarında başlanması planlanıyor.

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18.06.2020 - 14:13

No, Neruda, Jackie gibi filmlerle sinemaseverlerin gönlünü kazanan, son olarak Ema ile sinemalarımıza konuk olan Şilili yönetmen Pablo Larraín, Jackie’den sonra bir diğer ikonik kadına odaklanan Spencer filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.







Jackie’de Natalie Portman ile çalışan Larraín, bu kez de son yıllarda Clouds of Sils Maria, Personal Shopper, Seberg gibi dikkat çekici filmlerde rol alarak kendisine etkileyici bir kariyer çizen Kristen Stewart ile çalışacak.







Larraín’in yeni filminde Stewart, Prenses Diana’ya hayat verecek. Gerek Prenses Diana gibi ikonik bir figürü merkezine almasıyla, gerek Larraín ile Stewart gibi iki etkileyici ismi bir araya getirmesiyle bu yıl duyurulan en heyecan verici projelerden biri olan Spencer, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek sanal Cannes Film Market‘te yer alacak en önemli yapımlardan biri olacak.

Spencer’ın senaryosunda Steven Knight‘ın imzası bulunuyor. Peaky Blinders ve Taboo gibi sevilen dizilerin yaratıcısı olarak tanınan Knight, 2004 yılında Dirty Pretty Things ile Oscar adaylığı kazandıktan sonra Eastern Promises, Locke, Serenity gibi filmlerin senaryosunu yazdı. Aynı zamanda Locke ve Serenity’de yönetmen koltuğuna da oturdu.







Spencer, 1990’ların başında, Diana’nın Prens Charles ile olan evliliğin artık yürümediğine karar verdiği hafta sonuna odaklanıyor.