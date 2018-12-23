Kristen Stewart Türkiye'den gitti yeni sevgilisine koştu
Yaşadığı eşcinsel ilişkileriyle bilinen dünyaca ünlü oyuncu Kristen Stewart film çekimleri için geldiği Türkiye'den ülkesine döndü. Stewart, Los Angeles’ta yeni sevgilisi Sara Dinkin ile el ele görüntülendi.
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Charlie'nin Melekleri filminin çekimleri için İstanbul'a gelen Kristen Stewart, Türkiye döner dönmez soluğu sevgilisi Sara Dinkin'in yanında aldı.
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Sevgilisi Stella Maxwell’e geçtiğimiz ay ilişkilerini noktalayan Stewart, Sara Dinkin’le el ele görüntülendi.
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Alacakaranlık serisiyle yıldızı parlayan Stewart ile sevgilisi Sara Los Angeles’ta alışverişlerinin ardıdan birlikte otomobilleriyle mekanda ayrıldı.
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Spor ve benzer giyim tarzlarıyla dikkat çeken ikiliden Sara, kameraları görünce gülümsedi.
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İkili daha sonra köpeklerini gezdikmeye çıktıkları sırada da objektiflere yansıdı.
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Ünlü yıldız özel hayatına karşı takıntılı olduğunu söylediği Trump’a, “Beni o zaman sevmediysen şimdi hiç sevmeyeceksin, çünkü ben çok eşcinselim” sözleriyle göndermede bulunmasıyla gündeme gelmişti.