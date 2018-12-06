Kristen Stewart'ın Karadeniz yemekleri ziyafeti
İstanbul'a gelen Hollywood yıldızı Kristen Stewart, Beyoğlu'ndaki bir Karadeniz lokantasına gitti. Stewart ve arkadaşları restoran 10 pide, 2 tabak karalahana ve 3 tabak kuru fasulye yiyerek Türk yemekleri ziyafeti yaptı.
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1Alacakaranlık serisiyle yıldızı parlayan Kristen Stewart, başrolünü oynadığı Charlie'nin Melekleri serisinin yeni filmi için İstanbul'a gelmişti.
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2Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Filmin Mısır Çarşısı ve Veliefendi Hipodromu'nda yapılan çekimlerini tamamlayan ünlü oyuncu önceki gece Beyoğlu'nda bir mekanda eğlendi.
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Daha sonra Stewart, arkadaşlarıyla birlikte Asmalımescit'te bulunan ve Karadeniz yemekleri yapan bir restoranda yemek yedi.
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4Yöresel yemeklere hayran kalan ekip; 10 Karadeniz pidesi, 3 tabak kuru fasulye ve 2 tabak karalahana ziyafeti yaptı.
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5Çıkışta görevliler 28 yaşındaki oyuncunun yüzünü kapatarak görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.