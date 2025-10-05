Kronik strese karşı koymanın yolları

Birkaç haftadan uzun süren kronik stres, vücut üzerinde ciddi hasarlara yol açabiliyor. Stresin uzun vadede baş ağrıları, yorgunluk, sindirim sorunları ve uyku bozuklukları gibi fiziksel belirtilerin ötesinde, yaşlanma sürecini hızlandırdığı da biliniyor.

New York Post'ta yer alan habere göre, stres tıpkı durmaksızın çalan bir yangın alarmı gibi vücudu uyarı halinde tutarak hücrelere zarar veriyor, iltihabı artırıyor ve bedeni onaran önemli biyolojik süreçleri sekteye uğratıyor. Ancak bu “içten içe patlamaya hazır volkan” hissini dindirmek her zaman kolay değil.

Beslenme uzmanı Nicolette Pace, stresin vücutta en sık görülen üç belirtisinin kırışıklık, şişkinlik ve beyin sisi olduğunu ileri sürdü.

Uzman isim, kronik stresin etkilerinden korunmak için tüketilmesi gereken besinleri sıraladı.

Aşırı şeker tüketimi, cilt yaşlanmasının başlıca nedenlerinden biri. Şeker molekülleri, kolajen ve elastin gibi ciltteki temel proteinlere bağlanarak onları sertleştiriyor ve işlevlerini bozuyor.

Bu sürece "glikasyon" deniyor ve sonuçları ciltte elastikiyet kaybı, kırışıklıklar, sarkmalar ve erken yaşlanma belirtileri olarak karşımıza çıkıyor.

Pace, bununla mücadele etmek için kırmızı et, yumurta, tavuk gibi tam protein kaynakları ile C vitamini açısından zengin besinlerin birlikte tüketilmesini öneriyor. Bu kombinasyon, vücutta bir “biyolojik zincirleme reaksiyon” başlatarak kolajen üretimini artırıyor. Kolajen ise cilt, kemik, tendon ve bağ dokularının yapısını güçlendiriyor.

Uzman isme göre stresin bir diğer sonucu da şişkinlik. Ancak bunun yanında reflü, gıda intoleransları ve bazı ilaçlar da bu soruna yol açabiliyor.

Pace, bu süreçte zencefil, papaya ve ananas gibi bağırsak hareketlerini yumuşatan besinlere yönelinmesi gerektiğini vurguluyor.

“Beyin sisi” tıbbi bir tanı olmasa da; odaklanma sorunları, hafıza güçlükleri ve zihinsel bulanıklık gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Bu duruma karşı önerilen gıdaların başında ise lutein açısından zengin besinler geliyor. Lutein, genellikle göz sağlığı için bilinse de, beyin dokusuna da geçebilen güçlü bir antioksidandır.

Pace, bu noktada koyu yeşil yapraklı sebzeler, havuç, domates, kavun ve tatlı patates gibi gıdaları öneriyor. Bu besinler, hem beyin fonksiyonlarını destekliyor hem de stresin neden olduğu zihinsel yorgunlukla savaşmaya yardımcı oluyor.

