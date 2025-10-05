Kronik strese karşı koymanın yolları
Birkaç haftadan uzun süren kronik stres, vücut üzerinde ciddi hasarlara yol açabiliyor. Stresin uzun vadede baş ağrıları, yorgunluk, sindirim sorunları ve uyku bozuklukları gibi fiziksel belirtilerin ötesinde, yaşlanma sürecini hızlandırdığı da biliniyor.
New York Post'ta yer alan habere göre, stres tıpkı durmaksızın çalan bir yangın alarmı gibi vücudu uyarı halinde tutarak hücrelere zarar veriyor, iltihabı artırıyor ve bedeni onaran önemli biyolojik süreçleri sekteye uğratıyor. Ancak bu “içten içe patlamaya hazır volkan” hissini dindirmek her zaman kolay değil.