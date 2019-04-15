Kubilay Aka: Bu terbiyesizliğe en ağır karşılığı vereceğim

1 Şu sıralar Çukur'da rol alan Kubilay Aka, sevgilisi Miray Daner ile birlikte çekilen fotoğraf üzerine Instagram'da uğradığı hakaret ve tehdide dava açıyor.







2 Çift önceki gün Instagram'a birlikte çekilmiş bir fotoğraf koydu. Bu karenin ardından Aka'ya, DM'den öfke dolu bir mesaj geldi.







3 Aka'ya gelen mesajda şu ifadeler yer aldı: "Hayatımda gördüğüm en iğrenç, kalitesiz, uyumsuz çiftsiniz. İnşallah en kısa zamanda ayrılırsınız. Aşkınızın gerçek olduğuna kimse inanmıyor. Miray Daner'den ayrılmadığın sürece senin, annenin ve kız kardeşinin başına tecavüz de dahil olmak üzere çok kötü şeyler gelsin."







4 Bu mesaj sonrası dava açacağını duyuran Aka, kişiyi asla affetmeyeceğini, kazanacağı tazminatı da hayır kurumuna bağışlayacağını belirtti.







5 Aka mesaj sonrası dava açacağını şu sözlerle duyurdu: "Dilek, istek ve eleştirilerinize sonsuz saygım var. Ama kadın ve çocuk tecavüzünün desteklenmesine, bunun annem ve kız kardeşim üzerinden yapılmasına öfkem var. Bir insanın sizlerin istediği gibi yaşaması mümkün değil. Dizi karakterleri kurgulanmış, rol yapılarak yansıtılan hayal ürünleridir."





