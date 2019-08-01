Kubilay Aka ile Miray Daner ayrıldı (Duygusal veda mesajı)
Çukur'un yıldızı Kubilay Aka ile Miray Daner birlikteliklerini noktaladı. Aka sosyal medyadan yaptığı veda mesajında, "O güzel gözlerden başka bir göze bakmadım. Hoşçakal Miroşum, mavim, huzurum, her şeyim" ifadelerini kullandı.
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Geçtiğimiz sezon Çukur dizisinde Celasun karakterine hayat veren Kubilay Aka ile Miray Daner ayrılık kararı aldı.
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Aka aldıkları ilişkilerinin bittiğini ve kararın ortak olduğunu sosyal medyadan duyurdu.
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24 yaşındaki Aka yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Söyleyecek çok fazla şey var, susacak da... Ortak kararımız doğrultusunda ayrılmaya karar verdik."
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"Bundan sonrası için dostluğumuz baki kalacak sevgimse ebedi. İki buçuk seneye yakın olan ilişkimizde her şeye karşı dimdik durduk ilişkimizin sonuna kadar da o güzel gözlerden başka bir göze bakmadım."
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"Bu yüzden bir ihanet söz konusu bile olamaz. Hoşçakal Miroşum, mavim, huzurum, her şeyim. Sen hep çok özel olacaksın, ben de hep yanında senin destekçin olacağım."