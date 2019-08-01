Kubilay Aka ile Miray Daner ayrıldı (Duygusal veda mesajı)

1 Geçtiğimiz sezon Çukur dizisinde Celasun karakterine hayat veren Kubilay Aka ile Miray Daner ayrılık kararı aldı.







2 Aka aldıkları ilişkilerinin bittiğini ve kararın ortak olduğunu sosyal medyadan duyurdu.







3 24 yaşındaki Aka yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Söyleyecek çok fazla şey var, susacak da... Ortak kararımız doğrultusunda ayrılmaya karar verdik."







4 "Bundan sonrası için dostluğumuz baki kalacak sevgimse ebedi. İki buçuk seneye yakın olan ilişkimizde her şeye karşı dimdik durduk ilişkimizin sonuna kadar da o güzel gözlerden başka bir göze bakmadım."





