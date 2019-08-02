Kubilay Aka ile Miray Daner'in ayrılık nedeni Hilal Altınbilek mi? (Daner'den ilk hamle)
Kubilay Aka ve Miray Daner birlikteliklerini noktaladı. Ayrılığın nedeni olarak Aka'nın oyuncu Hilal Altınbilek'le birlikte olması gösterildi. Daner ise gelişmelerin ardından sosyal medyadan ilk hamleyi yaptı.
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Dizi setinde tanışan Kubilay Aka ve Miray Daner, yollarını ayırdı. İlişkinin bitmesi sonrası Aka'nın Daner'i oyuncu Hilal Altınbilek'le aldattığı iddia edildi.
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Aka ve Altınbilek'in birlikte oldukları öne sürülen kareler de sosyal medyadan yayınlandı.
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İddialara göre Aka’nın Çukur dizisindeki rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu’nun da eşlik ettiği çift, mekanda geç saatlere kadar eğlendi.
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Gelişmelerin ardından ilk hamle Daner'den geldi. Daner, Aka ile fotoğraflarını Instagram hesabından sildi.
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24 yaşındaki Aka yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullanmıştı: "Bundan sonrası için dostluğumuz baki kalacak sevgimse ebedi. İki buçuk seneye yakın olan ilişkimizde her şeye karşı dimdik durduk ilişkimizin sonuna kadar da o güzel gözlerden başka bir göze bakmadım."
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"Bu yüzden bir ihanet söz konusu bile olamaz. Hoşçakal Miroşum, mavim, huzurum, her şeyim. Sen hep çok özel olacaksın, ben de hep yanında senin destekçin olacağım."