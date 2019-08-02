Kubilay Aka ile Miray Daner'in ayrılık nedeni Hilal Altınbilek mi? (Daner'den ilk hamle)

1 Dizi setinde tanışan Kubilay Aka ve Miray Daner, yollarını ayırdı. İlişkinin bitmesi sonrası Aka'nın Daner'i oyuncu Hilal Altınbilek'le aldattığı iddia edildi.







2 Aka ve Altınbilek'in birlikte oldukları öne sürülen kareler de sosyal medyadan yayınlandı.







3 İddialara göre Aka’nın Çukur dizisindeki rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu’nun da eşlik ettiği çift, mekanda geç saatlere kadar eğlendi.







4 Gelişmelerin ardından ilk hamle Daner'den geldi. Daner, Aka ile fotoğraflarını Instagram hesabından sildi.

5 24 yaşındaki Aka yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullanmıştı: "Bundan sonrası için dostluğumuz baki kalacak sevgimse ebedi. İki buçuk seneye yakın olan ilişkimizde her şeye karşı dimdik durduk ilişkimizin sonuna kadar da o güzel gözlerden başka bir göze bakmadım."





