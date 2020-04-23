Küçük Prens Louis 2 yaşına girdi

ntv.com.tr 23.04.2020 - 13:26
Kate Middleton ve Prens William’ın üçüncü çocuğu Prens Louis bugün 2 yaşına girdi.
Middleton’ın, Louis’in Norfolk’taki evlerinin bahçesinde çektiği fotoğraflar, çiftin sosyal medya sayfasında paylaşıldı.
Fotoğraflar, Kate Middleton ve Prens William çiftinin, karantina günlerinde pek çok aile gibi çocuklarını boyama aktivitesi yaptırarak meşgul ettiğini gösterdi.
Fotoğraflar büyük beğeni alırken pek çok kişi Prens Louis’in annesi Kate Middleton’a benzediği yorumları yaptı.
Fotoğrafların 1,2 milyon beğeni almasının ardından, Cambridge Dükü ve Düşesi adına, gösterilen ilgiye teşekkür eden bir başka paylaşım daha yapılarak, Kate Middleton’ın çektiği fotoğraf serisinden yeni fotoğraflar yayımlandı.
Prens Charles ile eşi Camilla’nın Instagram sayfasından da Prens Louis’in doğum günü için paylaşım yapıldı. Paylaşımda, Prens Louis ile büyükbabası Prens Charles’ın birbirlerine sarıldıkları fotoğraf tercih edildi.