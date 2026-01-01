Küçük yaşlarda tanı aldı ama ona engel olmadı. Şimdi yarışmalara hazırlanıyor

Burak'ın annesi doğumdan sonraki süreçte hastalıkla mücadele ederken, baba da evin geçimini sağlamakla beraber aileyi de ayakta tutmaya çalışıyor. Burak'ın üniversite sınavına hazırlanan ablası Ayşenur Göçer ise Burak'ın bakım ve eğitim süreciyle yakından ilgileniyor. Aldığı eğitimlerle beraber Burak'ın ilgi alanları genişledi. Buz pateni ve at biniciliğine merak salan Burak'ın ilgisi eğitimlerle destekleniyor ve Burak şimdi ise 2026'da at biniciliği üzerine düzenlenecek olan özel bir yarışmaya hazırlanıyor.

Ailenin hedefi, Burak'ın farklı dallarda desteklenerek aslında günlük yaşam becerilerini geliştirmesi ve sosyal hayata bağımsız bir şekilde katılabilmesi.