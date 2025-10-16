Küçükçekmece Gölü kıyısındaki antik kentte heyecanlandıran keşif

''ZEYTİN YAĞI VE ŞARAP İŞLİĞİ KOMPLEKSİ İLE KARŞILAŞTIK''

Bathonea Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Şengül Aydıngün, şu ifadeleri kullandı:

"8 bin yıl evvel üretilen şarabın daha sonra Anadolu ve Mezopotamya üzerinden Akdeniz coğrafyasına dağıldığını Ege, Mısır’da çok fazla üretim ve üretim bilgisinin dağıldığını biliyoruz. Sonraki dönemlerde de (şarap) Anadolu, hem Trakya hem Ege Bölgesi’ndeki uygarlıklar için çok önemli bir içecek. Tanrıların, kralların ve hatta elitlerin içkisi kabul edilirken sonrasında halka da dağılıyor.

Şarap aslında çok kültürel ve sosyal bir içecek olarak binlerce yıldır insan hayatında. Antik Yunan ve Roma’da da bütün gücüyle şarap sosyal yaşamın içerisinde yer alıyor. Bir tarafta dini olarak çok önemli bir içkiyken bir taraftan da tıbbi malzeme olarak tedavilerde de kullanılıyor. Bizim, İstanbul’un Avcılar İlçesinde Küçükçekmece Gölü kıyısında sürdürdüğümüz Bathonea Antik Liman Kentinde de iki yıldır ilginç buluntularla karşılaşıyoruz. Büyük bir zeytin yağı ve şarap işliği kompleksi ile karşılaştık. Geçen yıl işliğin bir bölümünü bulmuştuk. Tabi bunları söyleyebilmemiz için bazı kriterler gerekiyor."