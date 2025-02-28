Kulak damlası oruç bozar mı? Diyanet'e göre kulak damlası oruç bozar mı?

KULAK DAMLASI ORUCU BOZAN DURUMLAR ARASINDA MI?

Kulak damlası, orucu bozan durumlar listesinde yer almaz. Oruç, bilinçli şekilde yeme-içme ve besin değeri olan maddelerin ağız yoluyla alınması ya da cinsel ilişki gibi eylemlerle bozulur. Kulak damlası ise bu tanımlara girmediği gibi vücuda besin niteliğinde bir katkı sağlamaz. Ayrıca damlanın doğrudan mideye inmesi söz konusu olmadığı için oruç bütünlüğüne zarar vermez. Resmî kurumların yanı sıra birçok din alimi de kulak damlasını bu kategoriye almaz. Dolayısıyla, “oruç hangi hallerle bozulur?” sorusunun cevaplandığı kaynaklarda, kulak damlası bozan etmenler arasında sayılmaz ve kullanımı serbesttir.



KULAK DAMLASI ORUCU ZEDELER Mİ?

KULAK ZARINDA DELİK VARKEN KULAK DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

KULAK DAMLASI BOĞAZA KAÇARSA ORUÇ BOZULUR MU?

Kulak damlası orucu zedelemez. İslam fıkhında orucu zedeleyen ya da sevabını azaltan şeyler, genellikle bilinçli olarak yapılan yeme içme veya orucun ruhunu ihlal eden davranışlarla ilgilidir. Kulağa ilaç damlatmak, besin alma veya keyfi bir tüketim olarak değerlendirilmez. Kulak yoluna damlatılan sıvı, insana enerji sağlayan bir madde de değildir. Bu nedenle, orucun manevi bütünlüğü veya sevabı üzerinde olumsuz etkisi yoktur. Pek çok din kaynağında belirtildiği üzere, bu tarz tıbbi uygulamalar ibadeti eksiltmez. Kulağı ağrıyan veya tedavi gören kimseler endişe etmeden damla kullanabilir ve oruçlarını sürdürebilir.Kulak zarında delik olsa bile kulak damlası genellikle orucu bozmaz. Diyanet bu hususta, damlanın çok az bir miktarının dahi olsa boğaza ulaşmasının nadir ve ihmal edilebilir olduğunu ifade eder. Boğaza ulaştığı varsayılsa bile bu miktarın besleyici değer taşımadığı, dolayısıyla orucu bozacak bir “yeme-içme” durumunun oluşmadığı söylenir. Ancak kulak zarında delik varken bol suyla kulak yıkatmak gibi işlemlerde dikkat gerekebilir; eğer yıkanan su belirgin miktarda boğaza geçerse oruç bozulabilir. Bunun haricinde basit damla kullanımı, oruçlu kişinin ibadetine zarar vermez ve kaza gerektirmez.Kulak damlasının boğaza ulaşması çok beklenmeyen bir durumdur. Kulak zarı sağlam olduğu sürece damla çoğunlukla orta kulağı geçemez. Zar delik dahi olsa, kulaktaki ilaç genelde çok küçük miktarlarda kalır ve boğazla mideye kadar seyahat etmesi zordur. Diyelim ki hafif bir tat hissedilse bile, bu miktarın besleyici değer taşımadığı ve oldukça az olduğu belirtilir. Diyanet’e göre bu, orucu bozacak bir fiil sayılmaz. İhtiyatlı yaklaşan bazı alimler, boğazında ilaç tadı hisseden kişinin kaza orucu tutmasının daha temkinli olacağını söyler. Fakat genel kabul, orucun bozulmadığı yönündedir.