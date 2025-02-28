Kulak damlası oruç bozar mı? Diyanet'e göre kulak damlası oruç bozar mı?
Kulak damlası kullanımı orucu bozmaz. Çünkü kulağa damlatılan sıvının mideye ulaşması beklenmez ve bu işlem yeme-içme kapsamında görülmez.
KULAK DAMLASI ORUCU BOZAR MI?Dinî kaynaklarda, oruçlu olan kişinin besleyici madde almadığı veya doğrudan boğaz yoluyla herhangi bir içme durumu gerçekleşmediği sürece orucunun bozulmayacağı belirtilir. Diyanet’in açıklamalarında da, kulağa damlatılan ilacın besin niteliği olmadığı ve mideye geçmediği için orucu etkilemediği vurgulanır. Bu nedenle kulağında ağrı, akıntı veya iltihap gibi şikâyetleri olanlar oruçlarını bozduğunu düşünmeden damla kullanabilir. Kulak damlası, doktorun önerdiği tedavinin bir parçası olarak uygulanabilir ve bu tedavi şekli orucun geçerliliğini etkilemez.
ORUÇ TUTARKEN KULAK DAMLASI KULLANMAK CAİZ Mİ?
Oruçlu halde kulak damlası kullanmak İslam âlimlerinin çoğuna göre caiz kabul edilir. Bu görüşe göre, damlanın vücuda gıda değeri taşıyacak şekilde girmesi söz konusu olmadığı için oruç bozulmaz. Aynı zamanda kulak ile mide arasında doğrudan bağlantı olmadığı, kulak zarının sıvının geçişini engellediği belirtilir. Diyanet de kulak damlası uygulamasının orucu bozmayacağına dair fetva verir. Bu hüküm, kişilerin tedavilerini aksatmadan oruçlarını sürdürmelerini sağlar. Kişi, kulaktaki ağrıyı gidermek veya iltihap gibi rahatsızlıkları tedavi etmek amacıyla doktor tavsiyesine uyduğunda dini bir sakınca söz konusu olmaz ve oruç da aynen geçerli olmaya devam eder.
DİYANET’E GÖRE KULAK DAMLASI ORUCU BOZAR MI?
Diyanet İşleri Başkanlığı, kulak damlasının orucu bozmayacağını açık bir dille ifade eder. Gerekçeleri arasında, kulağa damlatılan ilacın gıda yerine geçmemesi ve kulak yolunun mideye doğrudan açılmaması gösterilir. Bu fetva, hem doktorların hem de din uzmanlarının görüşlerini ortak noktada birleştirir. Sağlam kulak zarı, damlanın boğaz veya mideye ulaşmasını engeller. Bu nedenle, oruçluyken kulak damlası kullanmak Diyanet tarafından sakıncalı bulunmaz. Kişi tedavi amacıyla damlaya ihtiyaç duyuyorsa, oruç ibadetini bozduğu endişesine kapılmadan rahatlıkla kullanabilir. Diyanet’in bu konudaki net açıklamaları sayesinde, birçok mümin kulak tedavisini aksatmadan oruçlarını sürdürebilir.
KULAK DAMLASI KULLANINCA ORUCU KAZA ETMEK GEREKİR Mİ?
Kulak damlası kullanan bir kişinin orucunu kaza etmesine gerek yoktur. Çünkü damla, besleyici bir sıvı olmadığı gibi doğrudan yeme içme fiili de değildir. Diyanet ve birçok İslam âlimi, kulak damlasının orucu bozmadığı görüşünü benimser. Bu nedenle gün içinde ilaç damlattıktan sonra oruç geçersiz sayılmaz ve iftar vaktine kadar aynı şekilde devam edilir. Sonrasında da ekstra bir kaza orucu tutma zorunluluğu oluşmaz. Bazı kaynaklarda, kulağa damlatılan sıvının boğaza geçmesi gibi çok uç durumlar ihtiyaten kaza tavsiyesine yol açsa da Diyanet’in genel fetvası, herhangi bir kaza gerekmeyeceği yönündedir.