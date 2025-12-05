Kültürümüzün olmazsa olmazı Türk Kahvesi

Kahvenin keşfiyle ilgili birçok rivayet bulunuyor. En çok bilineni ise Etiyopyalı çoban Kaldi'nin hikayesidir. Kaldı keçilerinin bazı yemişleri yedikten sonra daha dinç olduklarını ve daha az olduklarını fark etmiş. Bunun üzerine Kaldi'de bu yemişleri denemiş. Kahve çekirdeklerinin etkilerini fark eden insanlar çekirdekleri kullanmaya başlamışlar.

OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN KAHVEYLE TANIŞMASI

Kahvenin Osmanlı İmparatorluğu'na geliş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, 1.Selim'in Mısır seferinden sonra İstanbul'a geldiği düşünülüyor. Ancak bu dönemde toplumun çok az bir kesimi kahveyi tadabilmiş. Kahve ilk olarak saraylarda tüketilmeye başlamış. Sarayda konuklara tatlılar ve şerbetler eşliğinde ikram edilirmiş.

AVRUPA'DA KAHVE TARİHİNİN BAŞLANGICI

Avrupalı seyyahlar kahveyle Osmanlıya yaptıkları seyahatlerde tanışmış. Tüketim boyutunda kahveyle tanışmaları ise Osmanlı'nın Viyana yenilgisiyle olmuştur. Savaş alanını terk eden Osmanlılar arkalarında 500 çuval kahve bırakmış. Ancak Viyana halkı kahvenin ne olduğunu bilmediği için deve yemi sanmış. Kolschitzky isimli bir Polonyalı kahvenin ne olduğunu biliyormuş. Kolschitzky daha sonralarında Viyana'da bu kahveleri kullanarak kafe açmış.