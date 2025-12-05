Kültürümüzün olmazsa olmazı Türk Kahvesi
Sohbet eşlikçisi, kız isteme törenlerinin olmazsa olmazı Türk kahvesi, Somut olmayan kültür miraslarına girdiği 5 Aralık Türk Kahvesi Günü olarak anılıyor.
KAHVENİN TARİHİ
Kahvenin keşfiyle ilgili birçok rivayet bulunuyor. En çok bilineni ise Etiyopyalı çoban Kaldi'nin hikayesidir. Kaldı keçilerinin bazı yemişleri yedikten sonra daha dinç olduklarını ve daha az olduklarını fark etmiş. Bunun üzerine Kaldi'de bu yemişleri denemiş. Kahve çekirdeklerinin etkilerini fark eden insanlar çekirdekleri kullanmaya başlamışlar.
OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN KAHVEYLE TANIŞMASI
Kahvenin Osmanlı İmparatorluğu'na geliş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, 1.Selim'in Mısır seferinden sonra İstanbul'a geldiği düşünülüyor. Ancak bu dönemde toplumun çok az bir kesimi kahveyi tadabilmiş. Kahve ilk olarak saraylarda tüketilmeye başlamış. Sarayda konuklara tatlılar ve şerbetler eşliğinde ikram edilirmiş.
AVRUPA'DA KAHVE TARİHİNİN BAŞLANGICI
Avrupalı seyyahlar kahveyle Osmanlıya yaptıkları seyahatlerde tanışmış. Tüketim boyutunda kahveyle tanışmaları ise Osmanlı'nın Viyana yenilgisiyle olmuştur. Savaş alanını terk eden Osmanlılar arkalarında 500 çuval kahve bırakmış. Ancak Viyana halkı kahvenin ne olduğunu bilmediği için deve yemi sanmış. Kolschitzky isimli bir Polonyalı kahvenin ne olduğunu biliyormuş. Kolschitzky daha sonralarında Viyana'da bu kahveleri kullanarak kafe açmış.
TÜRK KÜLTÜRÜNDE KAHVENİN YERİ
Kahvenin Türk kültüründeki yeri yadsınamaz vaziyette. Evlilik öncesi törenlerde, gelen misafire mutlaka ikram edilmesi, sohbetlerin vazgeçilemez içeceği olması, fincanda kalan telvenin şekillerinin gelecekten haber verildiğine inanılması kahvenin yaşamın her alanına girdiğinin kanıtları.
Kahve kültürü etrafında gelişen el sanatları ürünlerinden kahve fincanları, cezveler, tepsiler kültürün önemli parçalarını oluşturuyor.
TÜRK KAHVESİ UNESCO LİSTESİNDE
Kültürümüzün en köklü sembollerinden biri olan Türk kahvesi, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde de yer alıyor. 500 yılı aşkın geçmişiyle, sadece bir içecek değil; misafirperverliğimizin, sohbetin ve dostluğun simgesi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yapılan başvuru sonucunda Avrupa Birliği'nde ‘Geleneksel Ürün Adı olarak ilan edildi. Türk kahvesi, Türkiye’nin AB'de tescil edilen ilk “Geleneksel Ürün Adı” oldu.
TÜRK KAHVESİNİN FAYDALARI
Türk kahvesi kafein içeriği sayesinde zihinsel uyanıklığı arttırır. Kafein, merkezi sinir sistemi üzerinde uyarıcı etkiler gösterir, bu da daha yüksek odaklanma, dikkat ve konsantrasyon sağlar. Türk kahvesi, güçlü antioksidanlar içerir. Antioksidanlar, vücutta serbest radikallerin yol açtığı hücresel hasarı onarmaya ve engellemeye yardımcı olur. Bu sayede, yaşlanma süreci yavaşlar ve kanser gibi ciddi hastalıkların riskleri azaltılabilir.