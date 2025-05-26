Kurban bayramı yaklaşınca Sürmene bıçağına talep arttı: ''Taklitlerine karşı dikkatli olun''

İsmini, üretiminin yapıldığı Trabzon'un Sürmene ilçesinden alan coğrafi işaretli Sürmene bıçağına yaklaşan kurban Bayramı öncesinde talep artarken, piyasadaki taklitlerine karşı dikkatli olunması istendi.

Kurban bayramı yaklaşınca Sürmene bıçağına talep arttı: ''Taklitlerine karşı dikkatli olun'' - 1

Sürmene'de yaklaşık 47 yıldır Sürmene bıçağı imalatı yapan Cevdet Karadeniz, gerçek Sürmene bıçağının kalitesine vurgu yaparak kurban bıçağı alacak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Genellikle internette satılan Sürmene bıçağına karşı vatandaşların dikkatli olunmasını öneren Karadeniz, "İnterneti açıyoruz Sürmene bıçağı, Sürmene bıçağı. Bunların Sürmene bıçağıyla yakından uzaktan alakası yok. Bir önlem alınması lazım" dedi.

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Kurban bayramı yaklaşınca Sürmene bıçağına talep arttı: ''Taklitlerine karşı dikkatli olun'' - 2

Sürmene bıçağı imalatının zorluğuna değinen Cevdet Karadeniz, "Mesleğe 1978'lerde başladık. O zamanlar malzeme olarak araba makası vardı. Makasla keski yapardık, ısıtırdık keski ile yararak bıçak yapmaya çalışırdık. Daha sonra da karşılıklı döverdik, bıçak çeliği haline getirirdik. Daha sonra eğelerle, zımparalarla düzeltirdik. O dönem böyle makineler yoktu şimdi teknolojik olarak çeliğin karbon oranları daha çok arttı, şimdi daha kolay" dedi.

Kurban bayramı yaklaşınca Sürmene bıçağına talep arttı: ''Taklitlerine karşı dikkatli olun'' - 3

EL YAPIMI ÇOK FARKLI

Sürmene bıçağının el yapımının fabrika imalatına göre çok farklı olduğunu belirten Karadeniz, "El yapımında bugüne kadar Sürmene ustalarının üzerine yapılmış bıçak görmedim. Sürmene bıçağı Bursa'da yapılan yarışmada üç defa üst üste birinci oldu. Teknolojik olarak fabrikalarda yapılanların hepsi aynıdır ancak el yapımı çok farklıdır" diye konuştu.

Kurban bayramı yaklaşınca Sürmene bıçağına talep arttı: ''Taklitlerine karşı dikkatli olun'' - 4

YENİ NESİL MESLEĞİ PEK TERCİH ETMİYOR

Yeni neslin bıçakçılık mesleğine pek fazla rağbet göstermediğine dikkat çeken Karadeniz, "Bu mesleği iyi yaparsan ekmek kapısıdır, sanattır. Bu işi severek yapmak lazım. Yeni nesil pek bu mesleğe rağbet göstermiyor. Her bıçak yapana usta demek yanlış olur. Mesleğe başladığımız zaman ustalarımız 70'li yaşlardaydı, biz onların yanında yetiştik" dedi.

Kurban bayramı yaklaşınca Sürmene bıçağına talep arttı: ''Taklitlerine karşı dikkatli olun'' - 5

TAKLİTLERİNE KARŞI DİKKATLİ OLUN

Özellikle internetten satışı yapılan ve Sürmene bıçağı olarak lanse edilen bıçaklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını isteyen Karadeniz, şu ifadeleri kullandı:

"İnterneti açıyoruz Sürmene bıçağı. Bunların Sürmene bıçağıyla yakından uzaktan alakası yok. Bu konuda bir önlem alınması lazım. İyi bir Sürmene bıçağı olması için iyi bir ustanın yapması lazım. Balık yağında suyunu vermesi lazım, çeliğin kaliteli olması lazım. Sürmene'de bunu bizim gibi yapan bıçaklarda sıkıntı yaşamaz. Yıllardan beri bıçak yapıyorum bugüne kadar şükürler olsun bana bir şikâyet gelmedi.

Sürmene bıçağına talep var. Sürmene'de imalattan sonra dükkân açtığımız zaman 6-7 tane dükkan vardı şimdi 100 tane dükkan var. İşini severek yaparsan kaliteyi bozmazsan talep olur.''

Kurban bayramı yaklaşınca Sürmene bıçağına talep arttı: ''Taklitlerine karşı dikkatli olun'' - 6

İYİ BİR KURBAN BIÇAĞI NASIL OLUR?

Kurban bıçağı alacaklara tavsiyelerde de bulunan Karadeniz, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bir kurban bıçağının çeliğinin iyi olması ve suyunun iyi verilmesi lazım. Suyunu balık yağında verdiğin zaman bıçağın kesmeme şansı yoktur. Bin 100 derecede ısıtıp balık yağına sokup suyunu verdin mi o bıçağın kesmeme şansı yok. Sürmene'den bıçak alacak olanlar gerçek Sürmene bıçağı mı diye bakması lazım. Bazı vatandaşlar bıçakta Sürmene bıçağı yazıyor diye alıyor. Bizim bıçağımızı internette karşılaştırdığın zaman bunu anlamak lazım. Mesela pervaz, Sürmene bıçağının olmazsa olmazıdır. Bu pervazı dışarlarda hiçbir ilde ilçede yapan yoktur. Bu Sürmene'ye ait pervazdır. İyi bir kurban bıçağından günde beş tane ancak yapabilirsin."

Kurban bayramı yaklaşınca Sürmene bıçağına talep arttı: ''Taklitlerine karşı dikkatli olun'' - 7
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