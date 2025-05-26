Kurban bayramı yaklaşınca Sürmene bıçağına talep arttı: ''Taklitlerine karşı dikkatli olun''

TAKLİTLERİNE KARŞI DİKKATLİ OLUN

Özellikle internetten satışı yapılan ve Sürmene bıçağı olarak lanse edilen bıçaklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını isteyen Karadeniz, şu ifadeleri kullandı:

"İnterneti açıyoruz Sürmene bıçağı. Bunların Sürmene bıçağıyla yakından uzaktan alakası yok. Bu konuda bir önlem alınması lazım. İyi bir Sürmene bıçağı olması için iyi bir ustanın yapması lazım. Balık yağında suyunu vermesi lazım, çeliğin kaliteli olması lazım. Sürmene'de bunu bizim gibi yapan bıçaklarda sıkıntı yaşamaz. Yıllardan beri bıçak yapıyorum bugüne kadar şükürler olsun bana bir şikâyet gelmedi.

Sürmene bıçağına talep var. Sürmene'de imalattan sonra dükkân açtığımız zaman 6-7 tane dükkan vardı şimdi 100 tane dükkan var. İşini severek yaparsan kaliteyi bozmazsan talep olur.''