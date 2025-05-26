Kurban bayramı yaklaşınca Sürmene bıçağına talep arttı: ''Taklitlerine karşı dikkatli olun''
İsmini, üretiminin yapıldığı Trabzon'un Sürmene ilçesinden alan coğrafi işaretli Sürmene bıçağına yaklaşan kurban Bayramı öncesinde talep artarken, piyasadaki taklitlerine karşı dikkatli olunması istendi.
Sürmene'de yaklaşık 47 yıldır Sürmene bıçağı imalatı yapan Cevdet Karadeniz, gerçek Sürmene bıçağının kalitesine vurgu yaparak kurban bıçağı alacak vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Genellikle internette satılan Sürmene bıçağına karşı vatandaşların dikkatli olunmasını öneren Karadeniz, "İnterneti açıyoruz Sürmene bıçağı, Sürmene bıçağı. Bunların Sürmene bıçağıyla yakından uzaktan alakası yok. Bir önlem alınması lazım" dedi.