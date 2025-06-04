Kurban Bayramı yapılacak ibadetler: 2025 Kurban Bayramı tespihleri, zikirleri

Allah'a yaklaşmayı, O'un rızasına erişebilmek adına kurban ibadeti yerine getiriliyor. Kurban Bayramı ve mübarek arefe günlerine, İslam aleminin yerine getirilmesi önerilen bazı ibadetler vardır. Oruç, namaz ve duaların yanı sıra Kurban Bayramı'nda hangi ibadetler yapılır? Bayram zikirleri ve çekilecek tespihler...

Kurban Bayramı yapılacak ibadetler: 2025 Kurban Bayramı tespihleri, zikirleri - 1

Kurban Bayramı'nde yapılacaklar, İslam alemi tarafından heyecanla sorgulanıyor. Bayram namazı ardından tespihler ve zikirler çekilecek, nafile namazlar kılınarak dualar edilecek. Mübarek Kurban Bayramı sebebiyle yerine getirilmesi önerilen bir diğer şey ise oruç tutmak. Ancak orucun arefe günü tutulması önerilir. Peki, Kurban Bayramı ibadetleri neler? İşte, Kurban zikirleri ve tespihleri...

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Kurban Bayramı yapılacak ibadetler: 2025 Kurban Bayramı tespihleri, zikirleri - 2

KURBAN BAYRAMI'NDA YAPILACAK İBADETLER

Allah'a yakınlaşmak ve O'nun rızasına erişmek amacıyla idrak edilen kurbanın iki türlüsü vardır. Kurban Bayramı'nda kesilen kurbana "udhiyye", hac sırasında kesilen hayvana ise "hedy" denir. Mezheplere göre udhiyye kurbanının kesilmesi "sünnet" olarak kabul edilirken, Hanefi mezhebinde kurbanın "vacip" olduğu bilinir.

Bayramdan önceki gün oruç tutulması önerilir. Hz. Peygamber (s.a.s.) “Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah'tan ümit ediyorum.” (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur.

Kurban Bayramı için tesbihler ve zikirler de çekilebilir.

Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem zilhiccenin ilk dokuz gününü oruçla geçirdiği rivayet edildiği için (Ebû Dâvûd, Savm, 62) zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır.

Bayram namazına giderken tekbir getirmek hoş karşılanmış, müstehap kabul edilmiştir.

Hanefî mezhebine göre arife günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.

“Ramazan ve Kurban bayramı gecelerini, sevâbını Allah’tan umarak ibâdetle ihyâ edenlerin kalbi, -bütün kalplerin öldüğü günde- ölmeyecektir.” (İbn-i Mâce, Sıyâm, 68)

Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılması da tavsiye edilir.

Kurban Bayramı yapılacak ibadetler: 2025 Kurban Bayramı tespihleri, zikirleri - 3

KURBAN BAYRAMI TESPİHLERİ VE ZİKİRLERİ

Tespihler

Arefe Günü; 1000 defa İhlas okunur.

Zilhicce'nin 10. günü yani bayramın ilk günü; 300 defa ''Subhanallahi ve bi hamdihi'' ölmüşlerin ruhuna okunur. ''Allahümme habbibi ileynel imane ve zeyyinhu fi gulubina ve kerrih ileyna küfra fusuga vel isyane vec' alna mıner raşidin'' 100 defa okunur.

Kurban Bayramı yapılacak ibadetler: 2025 Kurban Bayramı tespihleri, zikirleri - 4

Zikirler

Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü biyedihil hayr. Ve hüve alâ külli şey in qadîr.

2) Eşhedü el-lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. İlâhen vâhiden sameden lem yettehiz sâhibeten ve lâ veledâ.

3) Eşhedü el-lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumît. Ve hüve hayyul-lâ yemût. Biyedihil hayr. Ve hüve alâ külli şey in qadîr.

4) Hasbiyallâhu ve kefâ. Semiallâhu limen deâ. Leyse verâ-allâhi müntehâ.

5) Allâhümme lekel hamdü kellezî neqûl, ve hayram-mimmâ neqûl. Allâhümme leke salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî ve leke rabbi türâsî. Allâhümme innî eûzü bike min azâbil qabri ve min şetâtil emri, Allâhümme innî es-elüke min hayri mâ tecrî bihirrîhu.

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