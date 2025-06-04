Kurban Bayramı yapılacak ibadetler: 2025 Kurban Bayramı tespihleri, zikirleri
Allah'a yaklaşmayı, O'un rızasına erişebilmek adına kurban ibadeti yerine getiriliyor. Kurban Bayramı ve mübarek arefe günlerine, İslam aleminin yerine getirilmesi önerilen bazı ibadetler vardır. Oruç, namaz ve duaların yanı sıra Kurban Bayramı'nda hangi ibadetler yapılır? Bayram zikirleri ve çekilecek tespihler...
Kurban Bayramı'nde yapılacaklar, İslam alemi tarafından heyecanla sorgulanıyor. Bayram namazı ardından tespihler ve zikirler çekilecek, nafile namazlar kılınarak dualar edilecek. Mübarek Kurban Bayramı sebebiyle yerine getirilmesi önerilen bir diğer şey ise oruç tutmak. Ancak orucun arefe günü tutulması önerilir. Peki, Kurban Bayramı ibadetleri neler? İşte, Kurban zikirleri ve tespihleri...