Kurban Bayramı yapılacak ibadetler: 2025 Kurban Bayramı tespihleri, zikirleri

KURBAN BAYRAMI'NDA YAPILACAK İBADETLER

Allah'a yakınlaşmak ve O'nun rızasına erişmek amacıyla idrak edilen kurbanın iki türlüsü vardır. Kurban Bayramı'nda kesilen kurbana "udhiyye", hac sırasında kesilen hayvana ise "hedy" denir. Mezheplere göre udhiyye kurbanının kesilmesi "sünnet" olarak kabul edilirken, Hanefi mezhebinde kurbanın "vacip" olduğu bilinir.



Bayramdan önceki gün oruç tutulması önerilir. Hz. Peygamber (s.a.s.) “Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah'tan ümit ediyorum.” (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur.



Kurban Bayramı için tesbihler ve zikirler de çekilebilir.



Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem zilhiccenin ilk dokuz gününü oruçla geçirdiği rivayet edildiği için (Ebû Dâvûd, Savm, 62) zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır.



Bayram namazına giderken tekbir getirmek hoş karşılanmış, müstehap kabul edilmiştir.



Hanefî mezhebine göre arife günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.



“Ramazan ve Kurban bayramı gecelerini, sevâbını Allah’tan umarak ibâdetle ihyâ edenlerin kalbi, -bütün kalplerin öldüğü günde- ölmeyecektir.” (İbn-i Mâce, Sıyâm, 68)



Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılması da tavsiye edilir.