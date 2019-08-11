Kurban Bayramı'nda ünlülerin kazançları
Kenan Doğulu'dan Hadise'ye, Sibel Can'dan Aleyna Tilki'ye kadar pek çok şarkıcı Kurban Bayramı'nı tatil yaparak değil, konser vererek geçirecek. Hangi şarkıcı, nerede sahneye çıkacak ve ne kadar kazanacak? İşte ünlülerin bayramda sahne alacakları yerler ve kazançları...
-
1
Kenan Doğulu
Çeşme, Kuşadası, Bodrum
600 bin TL
-
2
Bülent Ersoy
Kıbrıs, Bodrum, İstanbul
500 bin TL
-
3
Gülşen
Bodrum, İstanbul, Kıbrıs
410 bin TL
-
4
Yıldız Tilbe
Çeşme, Kıbrıs
350 bin TL
-
5
Linet
Bodrum, Kıbrıs, Çeşme
330 bin TL
-
6
Ebru Gündeş
Kıbrıs
300 bin TL
-
7
Hadise
Kıbrıs
300 bin TL
-
8
Aleyna Tilki
Çeşme, Kıbrıs, Bodrum
255 bin TL
-
9
Sibel Can
Kıbrıs
250 bin TL
-
10
Aşkın Nur Yengi
Kıbrıs, Bodrum
200 bin TL
-
11
Muazzez Ersoy
Kıbrıs
100 bin TL
(Kaynak: Posta)