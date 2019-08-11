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Kurban Bayramı'nda ünlülerin kazançları

Kenan Doğulu'dan Hadise'ye, Sibel Can'dan Aleyna Tilki'ye kadar pek çok şarkıcı Kurban Bayramı'nı tatil yaparak değil, konser vererek geçirecek. Hangi şarkıcı, nerede sahneye çıkacak ve ne kadar kazanacak? İşte ünlülerin bayramda sahne alacakları yerler ve kazançları...

  • 1

    Kenan Doğulu

    Kenan Doğulu

    Çeşme, Kuşadası, Bodrum

    600 bin TL

  • 2

    Bülent Ersoy

    Bülent Ersoy

    Kıbrıs, Bodrum, İstanbul

    500 bin TL

  • 3

    Gülşen

    Gülşen

    Bodrum, İstanbul, Kıbrıs

    410 bin TL

  • 4

    Yıldız Tilbe

    Yıldız Tilbe

    Çeşme, Kıbrıs

    350 bin TL

  • 5

    Linet

    Linet

    Bodrum, Kıbrıs, Çeşme

    330 bin TL

  • 6

    Ebru Gündeş

    Ebru Gündeş

    Kıbrıs

    300 bin TL

  • 7

    Hadise

    Hadise

    Kıbrıs

    300 bin TL

  • 8

    Aleyna Tilki

    Aleyna Tilki

    Çeşme, Kıbrıs, Bodrum

    255 bin TL

  • 9

    Sibel Can

    Sibel Can

    Kıbrıs

    250 bin TL

  • 10

    Aşkın Nur Yengi

    Aşkın Nur Yengi

    Kıbrıs, Bodrum

    200 bin TL

  • 11

    Muazzez Ersoy

    Muazzez Ersoy

    Kıbrıs

    100 bin TL

    (Kaynak: Posta)

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