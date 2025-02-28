Kureyş Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Kureyş Suresi tefsiri ve sırları

Kureyş Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 106. suresidir. Dört ayetten oluşur ve Mekke’de nazil olduğu kabul edilir. Kureyş Suresi, kısa olması ve içeriğindeki mesajların açıkça anlaşılabilmesi sebebiyle sıkça okunur.

Kureyş Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Kureyş Suresi tefsiri ve sırları - 1

KUREYŞ SURESİ NEDİR?


 Adını, ilk ayetinde geçen ve Hz. Muhammed’in mensup olduğu Kureyş kabilesinden almıştır. Suredə bu kabilenin ticaretle ilgili kazandığı imtiyazlar ve Allah’ın bahşettiği nimetler anlatılır. Bu nimetlerden dolayı duyulması gereken minnet vurgulanır. Güvenlik ve refah içindeki yaşamın, aslında Allah’ın koruyup kollamasıyla mümkün olduğu ifade edilir. Aynı zamanda surenin Fil Suresi’yle ilişkili olduğu düşünülür. Fil Suresi’nde Mekke’nin ve Kâbe’nin nasıl korunduğundan söz edilirken, Kureyş Suresi’nde verilen nimetlerin şükrü hatırlatılır. Kureyş halkının, kendilerine sağlanan kolaylıklar nedeniyle Rablerine yönelmeleri gerektiği vurgulanır. Bu sure, Kur’an’daki kısa surelerden biri olması sebebiyle okuması kolaydır. Anlam bakımından da Kur’an’ın genel mesajına uygun bir yaklaşım gösterir. Kur’an tefsirlerinde Kureyş Suresi’nin, Allah’ın insanları nimetlerle donatması ve buna karşılık insanın sorumluluğu konusunu temel aldığı belirtilir. Bu nedenle Kureyş kabilesinin örneği üzerinden tüm Müslümanlara hitap ettiği düşünülür.

KUREYŞ SURESİ'Nİ OKUMAK VE KUREYŞ SURESİ DİNLEMEK


Dört ayetin her birinde, Allah’ın nimetlerini hatırlamak ve bu nimetlerin şükrünü yerine getirmek teşvik edilir. Kureyş Suresi’ni düzenli aralıklarla okumak, İslam inancına göre manevi anlamda huzur ve güven hissi kazandırır. Ayrıca sureyi dinlemek de benzer bir etkiye sahip kabul edilir. Okunan ayetlerin, kişinin kalbinde teslimiyet ve bağlılık duygusunu kuvvetlendirdiği düşünülür. Sure, özellikle Arapça metinle okunduğunda telaffuz güzelliği ve iç huzuru açısından önemli görülür. Kaynaklarda, Fil Suresi’yle yakın ilişkisi vurgulanır. Bu iki sure peş peşe okunarak hem Kâbe’nin korunmasına hem de Kureyş’e bahşedilen imtiyazlara değinilmiş olur. Bireylerin Kur’an’ı düzenli olarak okuması ve dinlemesi tavsiye edilir. Kureyş Suresi de bu amaçla sık sık tercih edilen bölümler arasındadır.

YAŞAM HABERLERİ

Kureyş Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Kureyş Suresi tefsiri ve sırları - 2

KUREYŞ SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Kureyş Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 106. suresi olup dört ayetten oluşur. Mekke döneminde inmiştir ve Hz. Muhammed’in mensup olduğu Kureyş kabilesine verilen nimetleri hatırlatır. Kureyş Suresi’nin Arapça orijinali altta yer alır. Metin, Mushaf’taki sırasıyla dört ayeti de kapsar. Arapça aslını okumak, sureyi asıl diliyle öğrenmek isteyenler açısından önemlidir. Bu sure, Allah’ın Kureyş kabilesine bahşettiği ticaret kolaylığı ve güvenlik nimetlerine vurgu yapar. Nimetlere şükretmenin gerekliliğini hatırlatır.

  1. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
  2. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍۙ
  3. إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِۚ
  4. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِۙ
    الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

Bu Arapça metni, düzenli tekrar ve doğru telaffuz ile ezberlemek mümkündür. Sureyi okurken tecvid kurallarını gözetmek tavsiye edilir. Metnin anlamını hatırlamak, okuyan kişinin kalbine manevi bir güç verir ve Allah’a şükür duygusunu canlı tutar.
Kureyş Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Kureyş Suresi tefsiri ve sırları - 3

KUREYŞ SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Kureyş Suresi’ni Türkçe harflerle okumak, Arapça bilmeyenler için kolaylık sağlar. Bu okuma, Latin karakterleri esas alarak yapılır. Kelimelerin aslına uygun şekilde telaffuz edilmesi için dikkatli olmak önerilir. Dört ayetten oluşan surenin Türkçe okunuşu şöyledir:
Bismillâhirrahmânirrahîm

Li îlâfi kureyş. Îlâfihim rihleteş-şitâi ve’s-sayf. Fe’lya’budû rabbe hâzel-beyt. Ellezî at’amehüm min cû‘(in) ve âmenehüm min havf.
Bu okunuş, temel bir kılavuz niteliğindedir. Kur’an-ı Kerim’in her sure ve ayetinde olduğu gibi, Kureyş Suresi’nin de Arapça aslını öğrenmek esastır. Yine de Türkçe harfleri kullanarak okumak, ilk aşamada büyük kolaylık sağlar. Sureyi düzenli tekrar etmek, kelimelerin telaffuzunu pekiştirir ve anlamını düşünmeye teşvik eder.

KUREYŞ SURESİ KURAN'I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?


Kureyş Suresi, Mushaf sıralamasında 106. sırada yer alır ve 30. cüz içinde bulunur. Genellikle Mushaf’ın 602. sayfasına denk gelir ve çoğunlukla kısa surelerin yer aldığı son sayfalara yakın bölgelerde bulunur. Genelde son kısımda yer aldığından dolayı, okuyanların görece kolay ulaşabileceği bir konumdadır. Farklı baskılarda sayfa numarası değişeceği için tam bir rakam zikretmek zordur. Yine de çoğu standardize Mushaf düzeninde Fil Suresi’nden sonra, Maun Suresi’nden önce yer aldığı bilinir. Bu nedenle sayfalar da benzer yerlerde denk gelir. Dolayısıyla surenin yeri, 30. cüzün son sureleri arasında, kısa sureler bölümündedir.

KUREYŞ SURESİ KAÇ SAYFA?


Kureyş Suresi, Kur’an’daki kısa sureler arasındadır ve yalnızca dört ayetten oluşur. Bu sebeple Mushaf’ta genellikle tek sayfa içinde bulunur. Kimi zaman Fil Suresi ile Maun Suresi arasında, aynı sayfa üzerinde yer aldığı da görülür. Farklı nüshalar ve farklı baskılar göz önünde bulundurulduğunda, Kureyş Suresi’nin tek başına bir sayfa kaplaması veya aynı sayfayı başka surelerle paylaşması mümkündür. Dört ayetin uzunluğu çok sınırlı olduğu için metin bakımından fazla yer tutmaz. Kısa sureleri arka arkaya okumak isteyenler, genelde bir sayfa içinde birkaç sureyi birlikte görür. Bu nedenle Kureyş Suresi, genelde bir sayfadan az bir alan kaplar.
Kureyş Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Kureyş Suresi tefsiri ve sırları - 4

KUREYŞ SURESİ FAZİLETİ VE SIRLARI NELERDİR? KUREYŞ SURESİ'NİN FAYDALARI

Kureyş Suresi’nde, Allah’ın Kureyş kabilesine sağladığı nimetler ve güvenceler anlatılır. Ticaret yollarında güven ve refah elde eden Kureyş halkının, bu nimetler karşısında Rabbine kulluk etmesi istenir. Bu yönüyle sure, nimete şükretme anlayışını pekiştirir. İslam inancına göre sureyi okumak, kişinin nimetlere karşı duyduğu şükrü hatırlamasına yardımcı olur. Kalbe huzur verir, Allah’a karşı bağlılığı artırır. Kaynaklarda, Fil Suresi ile Kureyş Suresi’nin birbirini tamamlayıcı olduğu belirtilir. Fil Suresi’nde Kâbe’nin Ebrehe ordusundan korunması, Kureyş Suresi’nde ise Kureyş’e tanınan güven ve ticaret kolaylığı ele alınır. Böylece Allah’ın koruması ve lütfu tekrar hatırlatılır. Düzenli okumak, manevi bir farkındalık sağlamaya yardımcı kabul edilir.

KUREYŞ SURESİ KAÇINCI CÜZ?

Kureyş Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 30. cüzünde yer alır. 30. cüz, kısa surelerin topluca bulunduğu bölümdür. Burada Fil, Kureyş, Maun, Kevser gibi kısa sureler art arda sıralanır. Surenin kısalığına rağmen, taşıdığı mesajlar geniş bir içeriğe sahiptir. 30. cüz, genellikle Mekke döneminde inmiş sureleri barındırır ve anlatım dili daha etkileyici, kısa ama anlam yönünden derindir. Kureyş Suresi de bu niteliğe sahiptir ve Hz. Peygamber’in mensup olduğu kabilenin, özellikle ticaret yollarında elde ettiği rahatlığın Allah’ın bir lütfu olduğunu anımsatır. Böylece Allah’a yönelmenin gerekliliği anlatılır.
Kureyş Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Kureyş Suresi tefsiri ve sırları - 5

KUREYŞ SURESİ'NİN TAMAMI (KUREYŞ SURESİ 1, 2, 3, 4 ve TÜM SAYFALAR İLE BİRLİKTE TÜM 4 AYET)

Kureyş Suresi, toplamda dört ayetten oluşur. Kur’an-ı Kerim’de 106. sure olarak geçer. İçerik bakımından Fil Suresi’nden sonra ve Maun Suresi’nden önce yer alır. Metni kısadır, ancak verdiği mesaj derindir. Kureyş halkının Allah’a kulluk etmesi vurgulanır. Sure şu şekildedir:

Bismillâhirrahmânirrahîm

  1. Li îlâfi kureyş
  2. Îlâfihim rihleteş-şitâi ve’s-sayf
  3. Fe’lya’budû rabbe hâzel-beyt
  4. Ellezî at’amehum min cû’(in) ve âmenehum min havf

Bu dört ayet, Rabbine şükretmesi gereken bir toplumun örneğini sunar. Nimetleri ve güvenliği sağlayanın Allah olduğu, karşılığında ise kulluk beklediği ifade edilir. Bu nedenle Müslümanlar arasında anlam ve mesaj itibarıyla önemli bir yere sahiptir.
Kureyş Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Kureyş Suresi tefsiri ve sırları - 6

KUREYŞ SURESİ EZBERLEMEK İSTİYORUM DİYENLER İÇİN ÖNERİLER

Kureyş Suresi, kısa oluşu sayesinde ezberlemeye uygundur. Öncelikle Arapça metne aşinalık kazanmak ve tecvid kurallarını doğru şekilde öğrenmek tavsiye edilir. Sureyi blok blok ayırarak tekrar etmek, kelimelerin sırasını pekiştirir. Anlamını bilmek de motivasyonu yükseltir. Her ayetin Türkçe anlamı üzerinde düşünmek, ezber sürecini destekler. Düzenli olarak sesli tekrar yapmak, kelimelerin telaffuzunu doğru oturtur. Bir diğer yöntem, sureyi farklı vakitlerde dinleyerek ezbere destek olmaktır. Ayrıca yazılı tekrar da hafızayı kuvvetlendirir. Günlük 5-10 dakikalık zaman dilimleri ayırmak, kısa sureleri ezberleme açısından oldukça verimli görülür.

KUREYŞ SURESİ MEALİ NEDİR? KUREYŞ SURESİ'NDE NELERDEN BAHSEDİLMEKTEDİR?


Kureyş Suresi’nin meali, Allah’ın Kureyş kabilesine tanıdığı imkanlar ve bu nimetlere şükretmenin gerekliliği üzerine yoğunlaşır. Ayetlerde, kabilenin özellikle kış ve yaz seyahatlerinde elde ettiği güvenlik ve ticari kazancın, tamamen Allah’ın korumasıyla mümkün olduğu hatırlatılır. Bu koruma ve nimet karşılığında, kabileden beklenen ibadettir. Metnin kısa özeti şöyledir: Allah’ın lütfunu gören Kureyş halkı, bu nimetlere karşılık Allah’a kulluk etmelidir. Mekke ve Kâbe’nin önemine de atıf yapılarak, şehrin halkı için sağlanan kolaylıkların kaynağının Allah olduğu vurgulanır. Surenin ana temasında şükür duygusu ve bu duygunun gereği olan itaat vardır.

KUREYŞ SURESİ DİĞER ADI NEDİR?


Kureyş Suresi, adını ilk ayetinde geçen “Kureyş” ifadesinden alır. Kaynaklarda bilinen yaygın bir başka ismi belirtilmez. Bazı tefsirlerde, Fil Suresi ile bağlantılı olarak anıldığı için ikisi tek sureymiş gibi değerlendiren eski görüşler bulunur. Ancak o görüş yaygın kabul görmez. Dolayısıyla sure için özellikle kullanılan farklı bir isim kaydedilmez. Fil Suresi ile anlam bağlamı kurduğu düşünülse bile, Kureyş Suresi genellikle kendi adıyla anılır. Tarih boyunca Müslüman toplumlarda da “Li İlâfi Kureyş” başlangıcından dolayı bazen ilk kelimelerle kastedildiği olur. Ancak yaygın ve bilinen adı, Kureyş Suresi şeklindedir.
Kureyş Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Kureyş Suresi tefsiri ve sırları - 7

KUREYŞ SURESİ TEFSİRİ NEDİR?

Kureyş Suresi’nin tefsiri, kabilenin ticari kazançlarını ve güvenliğini Allah’ın korumasıyla elde ettiğini açıklamaya odaklanır. Bu refah, Hz. Peygamber’in kabilesi olan Kureyş’e verilmiş özel bir lütuf olarak görülür. Sure, bu nimetin sadece kabilenin çabalarına değil, Allah’ın rahmetine dayandığını anlatır. Yorumlarda, kışın Yemen’e, yazın Şam’a düzenlenen ticari seferlerin güven içinde yapılabilmesinin, putların ya da başka güçlerin değil, yalnızca Allah’ın sağladığı bir imkan olduğu belirtilir. Dolayısıyla sure, nimetler karşısında teşekkür borcunu vurgular. Yapılan tefsirler, Fil Suresi’ndeki mucizevi koruma hadisesiyle Kureyş Suresi’nin konusunu bir bütün halinde ele alır. Bu şekilde Kureyş kabilesine yönelik ilahi yardım ve onların şükür sorumluluğu öne çıkar.

KUREYŞ SURESİ NE İÇİN OKUNUR?


Kureyş Suresi, önceki sure olan Fil Suresi’yle birlikte, Allah’ın korumasını ve lütfunu düşünmek için okunur. Tarihsel bağlamda, Kureyş kabilesine sağlanan refaha vurgu yapar. Güvenlik, bolluk, seyahat kolaylığı gibi nimetlerin insanın kendine ait bir başarı değil, Allah’ın izni olduğunu hatırlatır. Günlük hayatta şükür duygusunu canlı tutmaya yardımcı olan kısa bir suredir. Ayrıca maddi ve manevi anlamda rahatlama arayışındaki insanların, üzerinde düşünerek okudukları bir bölümdür. Kalpten gelen niyetle okunması ve anlamının içselleştirilmesi tavsiye edilir. Böylece kişi, sahip olduğu nimetleri daha bilinçli fark eder. Sure, manevi bütünlüğü destekleyen bir zikre dönüşür.

KUREYŞ SURESİ KAÇ AYETTİR?


Kureyş Suresi, toplamda dört ayetten oluşur. Kur’an-ı Kerim’in en kısa sureleri arasındadır. Bu ayetler, kabilenin ticari ve sosyal durumuna değinir. Kısa olmasına rağmen, içerdiği mesaj oldukça etkilidir. Mekke’nin saygınlığını ve Kureyş kabilesinin kazandığı ayrıcalıkları hatırlatan ayetler, her zaman şükür fikrini canlı tutar. Dört ayetin her biri, Allah’ın Kureyş halkına verdiği nimet ve koruma hakkında bilgi verir. Böylece sure, toplulukların karşılaştığı zorlukların üstesinden Allah’ın yardımıyla gelinebileceğini örneklemektedir. Mushaf’taki yeri nedeniyle Fil Suresi’ni takip eder ve Maun Suresi’nden hemen önce gelir.
Kureyş Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Kureyş Suresi tefsiri ve sırları - 8

KUREYŞ SURESİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?

Kur’an ayetlerinin, saygı ve temiz bir ortamda okunması önemlidir. Genellikle Mushaf’a dokunurken abdestli olmak önerilir. Bununla birlikte, ezberden Kureyş Suresi okumak için abdest şart değildir. Kur’an okuma adabına göre, mümkün olduğunca temiz ve uygun bir halde olmak tavsiye edilir. Bununla beraber, Kureyş Suresi’ni ezberden okuyan birinin abdestli olmaması durumunda günah sayılacağı yönünde bir bilgiye rastlanmaz. Esas olan, kalpteki saygı ve Allah’a yöneliştir. Mushaf’a dokunulacaksa abdest gerekliliği dikkate alınır. Sure ezberden okunuyorsa abdestli olmak efdal görülür, ancak mecburi bir şart olarak belirtilmez.

KUREYŞ SURESİ KAÇ DEFA OKUNMALI?


Kureyş Suresi’nin kaç defa okunacağıyla ilgili kesin bir sayı kaydı bulunmaz. Her surede olduğu gibi, belirli faziletlerin elde edilmesi için belli rakamlar öngörülebilir. Fakat kaynaklarda bu sure özelinde “şu kadar okunmalı” şeklinde katı bir bilgi yer almaz. Yine de manevi huzur ve şükür bilinciyle okunmasını tavsiye eden görüşler vardır. Gönülden gelen istekle, belli aralıklarla ya da günlük rutin içinde tekrarlanması mümkündür. Önemli olan, ayetlerin anlamını düşünmek ve ibadet niyetiyle okumaktır. Kur’an’ın herhangi bir suresini düzenli okuma, kişinin ruhunu besleyen bir uygulama olarak değerlendirilir.

KUREYŞ SURESİ NEDEN OKUNUR? NE İÇİN OKUNUR?

Kureyş Suresi, Allah’ın verdiği nimetleri hatırlatır ve şükür duygusunu öne çıkarır. Bunun için okunması, nimetin sahibinin Allah olduğunu sürekli canlı tutar. Tarihte Kureyş halkına tanınan ticari güvenlik ve refah imkanı, bugün de farklı şekillerde müminlere rehberlik edebilir. Bireysel düzeyde kişi, sahip olduğu imkanların kaynağını hatırlamayı ve Rabbine yönelmeyi sürdürür. Manevi olarak daha fazla huzur ve güven hissetmek isteyenlerin, Kureyş Suresi’ni okumayı tercih etmesi bu yüzdendir. Sure, nimetlerin kıymetini bilmeyi öğütler. Bu bakımdan her dönemde okunması önerilen kısa ve özlü bir mesaj içerir.
Kureyş Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Kureyş Suresi tefsiri ve sırları - 9

KUREYŞ SURESİ LATİNCE OKUNUŞU

Kur’an-ı Kerim Arapça okunduğunda gerçek ifadesini bulur. Ancak Arapça bilmeyenler için Latin harfleriyle okunuş yazmak bir kolaylık sağlar. Kureyş Suresi, dört ayetten oluştuğu için hafızada yer etmesi daha pratik görülebilir. Latin harflerle okunuş şekli şu şekildedir:
Bismillâhirrahmânirrahîm
Li îlâfi kureyş. Îlâfihim rihleteş-şitâi ve’s-sayf. Fe’lya’budû rabbe hâzel-beyt. Ellezî at’amehum min cû’(in) ve âmenehum min havf.
Bu harf çevirisi, Arapça telaffuzu eksiksiz karşılamayabilir. Yine de okuma pratiği adına yararlıdır. Tecvid kurallarını öğrenmek, daha doğru bir seslendirme sağlar. Sureyi okumak kadar, anlamını kavramak da önem taşır.

KUREYŞ SURESİ NE ZAMAN OKUNUR?

Kureyş Suresi’nin okunması için belirlenmiş özel bir zaman dilimi yoktur. Kişi dilediği an bu sureyi okuyabilir. Sabit bir vakit veya ritüel yerine, manevi ihtiyaç duyulduğunda veya günlük zikir alışkanlığına ek olarak okunması yaygındır. Bu sure, ticari veya yolculukla ilgili konularda hatırlanan bir sure olarak bilinir. Kur’an’ın tamamı gibi, her zaman okunabileceği gibi özellikle sabah ve akşam vakitlerinde, namaz sonlarında ya da gönül ferahlığı aranan herhangi bir anda da tercih edilebilir. Özel günlerde yahut belirli dualar esnasında okunması gerektiğine dair kesin bir bilgi bulunmaz.
Kureyş Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Kureyş Suresi tefsiri ve sırları - 10

KUREYŞ SURESİ'NDEN SONRA OKUNACAK DUA


Kureyş Suresi’ni okuduktan sonra ek bir dua yapılması konusunda özel bir hüküm yer almaz. Genel olarak her Kur’an tilavetinin ardından yapılan niyazlar, kişinin isteğine ve ihtiyacına göre şekillenir. Kureyş Suresi, nimete şükretme ve Allah’ın korumasına vurgu yapar. Bu nedenle sure sonrası, şükrü ifade eden veya güven, huzur, bereket dileklerini içeren dualar yapılabilir. Allah’ın verdiği nimetler için minnettarlığı vurgulayan samimi dualar tercih edilir. Bazı kimseler Fil ve Kureyş surelerini art arda okuyarak Kâbe’nin korunması ve Kureyş halkına verilen nimetlerin bütünlüğünü hatırlar. Sonrasında genel bir şükür duası yapılması yaygın bir uygulamadır.

HER GÜN KUREYŞ SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ


Kur’an’dan herhangi bir sureyi düzenli okumak, manevi hassasiyeti artırır. Kureyş Suresi, içerdiği şükür ve kulluk mesajlarıyla kalbi diri tutmaya yardımcı olur. Günlük okunması, özellikle nimete şükür etme bilincini canlı tutmayı amaçlar. Bazı Müslümanlar, manevi huzur ve rahatlama için bu sureyi her gün okur. Surede geçen “Rabbine kulluk et” mesajı, kişinin günlük hayatında daima Allah ile bağını güçlendirmeyi sağlar. Her gün okunan Kureyş Suresi, dünya nimetlerini ilahi lütuf olarak görmeye teşvik eder. Bu anlayış, yaşamın farklı alanlarında daha bilinçli ve sorumluluk dolu bir duruşa vesile olabilir.

KUREYŞ SURESİ NE ZAMAN İNDİ?


Kureyş Suresi, Mekke döneminde inmiş sureler arasında yer alır. Mushaftaki sıralamada 106. sure olup, iniş sırasına göre yaklaşık olarak 29. sure olduğu kabul edilir. Bu dönem, Hz. Muhammed’e peygamberlik verildikten sonra, ilk yılları kapsar. Mekke’deki sosyal ve ekonomik koşullar, Kureyş kabilesinin konumu ve ticari ilişkileriyle de uyumluluk gösterir. Fil Suresi’nden sonra nazil olduğu yönünde görüşler mevcuttur. Kaynaklarda, Fil ordusuyla ilgili hadiselerin ardından Kureyş kabilesine gelen bu sure, Allah’ın koruması ve verilen nimetleri vurgulayan bir dönemde indirildiği şeklinde yorumlanır. Bu nedenle Kureyş’in önemine açıkça değinir.

KUREYŞ SURESİ HATMİ NASIL YAPILIR?


Hatim, Kur’an’ın baştan sona okunmasıdır. Kureyş Suresi de hatim sürecinde sırası geldiğinde okunur. Fil Suresi’nin ardından, Maun Suresi’nden önce okunması gerekir. Dört ayetlik sure, okuyan kişi için genellikle kolay bir bölümdür. Hatim sırasında her surede olduğu gibi önce besmele çekilir, ardından ayetler tecvidle okunur. Tam bir hatim, Fatiha’dan Nas Suresi’ne kadar tüm ayetlerin okunmasını kapsar. Kureyş Suresi özelinde herhangi bir farklı uygulama bulunmaz. Hatim esnasında, kısa surelerin peş peşe okunması nedeniyle, Fil ve Kureyş sureleri genellikle aynı sayfa veya yakındaki sayfalarda geçer.
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