Kurt Cobain’in kızı Frances Bean Cobain’den itiraf: Riley Hawk ile birlikteyiz

Kurt Cobain'in kızı Frances Bean Cobain, yine efsane isimlerden Tony Hawk'ın oğlu Riley Hawk ile birlikte olduklarını doğruladı.

Haberler 15.02.2022 - 12:34

Kurt Cobain’in kızı Frances Bean Cobain’den itiraf: Riley Hawk ile birlikteyiz - 1

Kurt Cobain ve Courtney Love’ın kızı Frances Bean Cobain ile Tony Hawk'ın oğlu Riley Hawk birlikteliklerini ilan etti.


Kurt Cobain’in kızı Frances Bean Cobain’den itiraf: Riley Hawk ile birlikteyiz - 2

Frances Cobain ile Riley Hawk’ın Tony ve Catherine Hawk ile beraber akşam yemeğine çıktıklarına iddialar ortaya atılmıştı.


Kurt Cobain’in kızı Frances Bean Cobain’den itiraf: Riley Hawk ile birlikteyiz - 3

Frances daha önce 2014 yılında müzisyen Isaiah Silva ile evlenmiş, ancak 2017'de yollarını ayırmıştı.


Kurt Cobain’in kızı Frances Bean Cobain’den itiraf: Riley Hawk ile birlikteyiz - 4

Kurt Cobain 1994 yılında hayatını kaybetmişti. Cobain'in intihar etmediği, ABD istihbaratı tarafından öldürüldüğü iddia edilmişti.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER