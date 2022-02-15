Kurt Cobain’in kızı Frances Bean Cobain’den itiraf: Riley Hawk ile birlikteyiz

Haberler 15.02.2022 - 12:34
Kurt Cobain ve Courtney Love’ın kızı Frances Bean Cobain ile Tony Hawk'ın oğlu Riley Hawk birlikteliklerini ilan etti.
Frances Cobain ile Riley Hawk’ın Tony ve Catherine Hawk ile beraber akşam yemeğine çıktıklarına iddialar ortaya atılmıştı.
Frances daha önce 2014 yılında müzisyen Isaiah Silva ile evlenmiş, ancak 2017'de yollarını ayırmıştı.
Kurt Cobain 1994 yılında hayatını kaybetmişti. Cobain'in intihar etmediği, ABD istihbaratı tarafından öldürüldüğü iddia edilmişti.