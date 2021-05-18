Kurt Cobain’in saç teli 14 bin dolara satıldı

Saç tellerinin satın alan kişi, bu fotoğrafın da sahibi oldu. Cobain, elinde makas tutan Tessa Osbourne ile görülüyor.

Saç kesiminin İngiltere’nin Birmingham şehrinde olduğu, Tessa Osbourne’un efsane sanatçının saç tellerini bir çantada sakladığı ve ölümünden sonra sanatçı Nicole DePolo’ya verdiği öğrenildi.

DePolo da saç tellerini, en büyük tarihi saçlar koleksiyonuna sahip olamasıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na giren John Reznikoff’a verdi. Ve saçlar, bu ay açık artırmaya çıkarıldı.