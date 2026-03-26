Kurtlar Vadisi'nde konsey sahnelere ev sahipliği yaptı. Efsane yalı satışta

1900 yılında Mehmet Abud Efendi tarafından satın alınarak Abud Ailesi'nin ikameti olarak 1981 yılına kadar kullanılan Abud Efendi Yalısı; simetrik pencere düzenine, cumbalı bölümlere ve Boğaz'a açılan geniş bir terasa sahip. Yalının hemen yanında ise müştemilat ve arka bahçede ağaçlık bölüm bulunuyor.

Yaklaşık bin 500 metrekarelik arsa üzerinde bulunan yapı, 270 metrekare taban alanına ve toplam 540 metrekare kullanım alanına sahip. Kâgir olarak inşa edilen alt katta iki ayrı kayıkhane yer alırken, üst kat yarı dikdörtgen formda bir sofa etrafında şekilleniyor.