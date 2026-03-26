Kurtlar Vadisi'nde konsey sahnelere ev sahipliği yaptı. Efsane yalı satışta
26.03.2026 09:55
İHA
Bir döneme damga vuran "Kurtlar Vadisi" ile hafızalara kazınan Abud Efendi Yalısı satışa çıktı. Dizide konsey buluşmalarına ev sahipliği yapan yalının hisse fiyatı dudak uçuklattı.
Başrollerinde Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca ve Özgü Namal gibi güçlü isimlerin yer aldığı “Kurtlar Vadisi” dizisi, bir dönemin en çok izlenen yapımları arasında yer alıyordu. Konusu, oyuncuları kadar mekanlarıyla da dikkat çeken "Kurtlar Vadisi"nde konseyin gizemli buluşmalarına ev sahipliği yapan yalı satışa çıktı.
SATIŞA ÇIKAN HİSSENİN BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI
"Kurtlar Vadisi" dizisiyle hafızalara kazınan, İstanbul Boğazı'nın Üsküdar Kandilli sahilinde yer alan Abud Efendi Yalısı özgün mimarisiyle öne çıkıyor. 1835 ile 1855 yılları arasında Osmanlı saray mimarisinin önemli isimlerinden Garabet Balyan tarafından inşa edilen yalının hissesinin satış fiyatı dudak uçuklattı. Yalının yüzde 15,23'lük hissesinin 170 milyon TL bedelle satışa çıktı.
Boğaz'ın seçkin yalıları arasında gösterilen yapı, iki katlı ahşap mimarisi, beyaz cephe kaplaması ve kırmızı kiremitli çatısıyla dikkat çekiyor.
1900 yılında Mehmet Abud Efendi tarafından satın alınarak Abud Ailesi'nin ikameti olarak 1981 yılına kadar kullanılan Abud Efendi Yalısı; simetrik pencere düzenine, cumbalı bölümlere ve Boğaz'a açılan geniş bir terasa sahip. Yalının hemen yanında ise müştemilat ve arka bahçede ağaçlık bölüm bulunuyor.
Yaklaşık bin 500 metrekarelik arsa üzerinde bulunan yapı, 270 metrekare taban alanına ve toplam 540 metrekare kullanım alanına sahip. Kâgir olarak inşa edilen alt katta iki ayrı kayıkhane yer alırken, üst kat yarı dikdörtgen formda bir sofa etrafında şekilleniyor.
KURTLAR VADİSİ DİZİSİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Yalı, özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde geçen sahnelerle geniş kitleler tarafından tanındı. Dizide güç ve otoriteyi simgeleyen konsey sahnelerine ev sahipliği yapan yapı, yıllar içinde televizyon tarihinin simge mekanlarından biri haline geldi.
Boğaz hattındaki tarihi yapıların yatırım değeri her geçen gün artarken, söz konusu yalının hem tarihi geçmişi hem de televizyon hafızasındaki yeri nedeniyle farklı bir konumda bulunduğu belirtiliyor.