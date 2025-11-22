Kuş Cenneti fotoğrafçıların uğrak noktası oldu
22.11.2025 12:10
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kuş Cenneti'ne yalnızca kuşların değil fotoğrafçıların da ilgisi büyük.
Göçmen Kuşların Uğrak Noktası
Kuş Cenneti yılın belli bir döneminde göçmen kuşların durak noktası oluyor. Kuş Cenneti'nin büyük bir alanı da bazı kuş türlerine yuva oluyor
Yalıçapkını Kuşuna İlgi Büyük
Yalıçapkını kuşu fotoğrafçıların ilgisini üzerine topluyor. Hızlı olan yalıçapkını kuşunun konması için fotoğrafçılar etrafa küçük dallar yerleştiriyor. Yalıçapkını kuşunu fotoğraflamak için sabır ve uzun uğraşlar gerekiyor.
Fotoğraf İçin Büyük Emek
Fotoğrafçılar, kuşların lensleri tehdit olarak algılamasından dolayı çadır kurduklarını ve kamufule olabilmek için özel kıyafetler giydiklerini aktardı. 30 yıldır fotoğraf çeken Şefik Akkurt yılın 3-4 ayını Kuş Cennetinde geçirdiğini, hayalinin yalıçapkını kuşunu fotoğraflamak olduğunu aktardı.