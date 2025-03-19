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Kuşaklar arası travma zincirini kıran kişi olduğunuzu gösteren 5 işaret

Nesiller arası travma döngüsünü kırmak, birçok kişi için cesaret gerektiren bir eylemdir. Psikoterapist Kaytee Gillis, döngüyü bozan kişi olduğunuzu gösteren 5 işareti sıraladı.

Kuşaklar arası travma zincirini kıran kişi olduğunuzu gösteren 5 işaret - 1

TERAPİNİN GÜCÜNE İNANIYORSANIZ...

İşlevsiz kalıplardan kurtulmak isteyen birçok insan, söz konusu sancılı süreci terapi yardımıyla atlatmaya çalışır. Eğer ailenizde terapinin gücüne inanan tek kişiyseniz, bu sizi diğer aile üyelerinden bir adım önde kılar. Çoğumuz, taşıdığımız duygusal yüklerin çocukluk travmalarından kaynaklandığının bilincindeyizdir ve yetişkin olarak bunun üstesinden gelebileceğimizi bilmek, bizi bir nebze de olsa rahatlatır. Elbette, ''aile döngüsünü kırmak için terapi şarttır'' gibi bir ifade, tam anlamıyla doğru kabul edilemez ancak öz değerlendirmeyi bir profesyonel eşliğinde yapmak, iyileşme sürecinin hızlanmasına katkı sağlayabilir.

YAŞAM HABERLERİ

Kuşaklar arası travma zincirini kıran kişi olduğunuzu gösteren 5 işaret - 2

HASSAS OLMAKLA SUÇLANIYORSANIZ...

Ailede statükoya meydan okuyan tek kişi olmanız, sık sık ''çok hassas'' veya ''aşırı dramatik'' olmakla suçlanmanıza neden olabilir. Bu etiketler, zamanla yalnız hissetmenize yol açsa da, aile dinamiklerine uymayı reddettiğinizin göstergesidir. Döngüyü kıranlar, başkalarının düşünmeden kabul ettiği davranışları ve inançları sorguladıkları için aile ortamındaki gerilimin baş sorumlusu olarak görülürler.

Kuşaklar arası travma zincirini kıran kişi olduğunuzu gösteren 5 işaret - 3

SÜREKLİ SUÇLULUK DUYUYORSANIZ...

Psychology Today'e konuşan psikoterapist Kaytee Gillis, ailede döngüyü bozan kişinin bitmek bilmeyen bir suçluluk duygusuyla baş etmek zorunda kaldığını öne sürüyor. Birçoğumuz, çocukluğumuzdaki suni barış ortamını korumak için sağlıksız davranışlara göz yummak zorunda kalıyor ve bu davranışın, bizi güvende tuttuğuna inanıyoruz. Ancak söz konusu alışkanlık, yetişkinlikte daha karmaşık hissetmemize yol açabiliyor.

Bazen ne zaman kötü hissetmemiz gerektiğini anlamakta zorlanırız ve sorumluluğumuz olmayan şeyleri üstlenerek, bir sonuca varmak isteriz. Bu durum, aile döngüsünü kırmaya yatkın olduğumuzun işareti olabilir.

Kuşaklar arası travma zincirini kıran kişi olduğunuzu gösteren 5 işaret - 4

HATALARINIZI TELAFİ ETMEYE İSTEKLİYSENİZ...

İşlevsiz ailelerde, hatayı kabul etmek bir zayıflık belirtisi olarak görülür. Ancak eğer aile üyeleri arasında ''Hata yaptım, özür dilerim'' diyebilen kişiyseniz, büyük ihtimalle size gösterilmeyen duygusal olgunluğu sergilemeye çalışıyorsunuzdur. Çünkü burada ailede öğrenilmeyen bir davranış vardır ve siz, zor olsa bile büyümeye kararlısınız demektir.

Kuşaklar arası travma zincirini kıran kişi olduğunuzu gösteren 5 işaret - 5

İŞLEVSİZ KALIPLARI SÜRDÜRMEKTEN KORKUYORSANIZ...

Eğer kendinize sürekli "Ailemin yaptığı hataları tekrarlıyor muyum?" veya "Çocuklarıma sağlıksız davranışlar mı aktarıyorum?" gibi sorular soruyorsanız, aile döngülerini kıran kişi olma olasılığınız çok yüksektir.

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