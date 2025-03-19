Kuşaklar arası travma zincirini kıran kişi olduğunuzu gösteren 5 işaret
Nesiller arası travma döngüsünü kırmak, birçok kişi için cesaret gerektiren bir eylemdir. Psikoterapist Kaytee Gillis, döngüyü bozan kişi olduğunuzu gösteren 5 işareti sıraladı.
TERAPİNİN GÜCÜNE İNANIYORSANIZ...
İşlevsiz kalıplardan kurtulmak isteyen birçok insan, söz konusu sancılı süreci terapi yardımıyla atlatmaya çalışır. Eğer ailenizde terapinin gücüne inanan tek kişiyseniz, bu sizi diğer aile üyelerinden bir adım önde kılar. Çoğumuz, taşıdığımız duygusal yüklerin çocukluk travmalarından kaynaklandığının bilincindeyizdir ve yetişkin olarak bunun üstesinden gelebileceğimizi bilmek, bizi bir nebze de olsa rahatlatır. Elbette, ''aile döngüsünü kırmak için terapi şarttır'' gibi bir ifade, tam anlamıyla doğru kabul edilemez ancak öz değerlendirmeyi bir profesyonel eşliğinde yapmak, iyileşme sürecinin hızlanmasına katkı sağlayabilir.