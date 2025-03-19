Kuşaklar arası travma zincirini kıran kişi olduğunuzu gösteren 5 işaret

SÜREKLİ SUÇLULUK DUYUYORSANIZ...

Psychology Today'e konuşan psikoterapist Kaytee Gillis, ailede döngüyü bozan kişinin bitmek bilmeyen bir suçluluk duygusuyla baş etmek zorunda kaldığını öne sürüyor. Birçoğumuz, çocukluğumuzdaki suni barış ortamını korumak için sağlıksız davranışlara göz yummak zorunda kalıyor ve bu davranışın, bizi güvende tuttuğuna inanıyoruz. Ancak söz konusu alışkanlık, yetişkinlikte daha karmaşık hissetmemize yol açabiliyor.

Bazen ne zaman kötü hissetmemiz gerektiğini anlamakta zorlanırız ve sorumluluğumuz olmayan şeyleri üstlenerek, bir sonuca varmak isteriz. Bu durum, aile döngüsünü kırmaya yatkın olduğumuzun işareti olabilir.