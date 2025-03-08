Kuşluk namazı nasıl kılınır? Kuşluk namazı kılınış, rekat ve farz bilgisi

KUŞLUK NAMAZI EN GEÇ NE ZAMANA KADAR KILINIR?

Bu namazın vakti, güneş belirli ölçüde yükseldikten sonra başlar ve öğle namazına kısa bir süre kalana kadar devam eder. Öğle vaktinden yaklaşık 10-15 dakika önce kerâhet vakti başlar. Güneş tam tepeye yaklaştığında namaz kılınması uygun görülmez. Bu sebeple kuşluk namazı, öğle vaktine çok yaklaşmadan bitirilmelidir. Bazı kaynaklar, öğle ezanından 20-30 dakika önce kılınmamasını daha ihtiyatlı bulur. Önemli olan, güneşin doruğa çıkmaya başladığı “zeval vakti”ne denk getirmemektir. Böylece kerâhete girmeden ibadet tamamlanır. Kuşluk namazını erkenden kılmak manevi açıdan da tavsiye edilen bir uygulamadır.





KUŞLUK NAMAZI GÜNEŞ DOĞAR DOĞMAZ KILINIR MI?

KUŞLUK NAMAZI KAÇ REKÂT OLARAK KILINIR?

Güneş doğar doğmaz kılınmaz. Güneşin doğduğu andan itibaren yaklaşık 45 dakika, kerâhet olarak adlandırılan ve namaz kılınması uygun olmayan bir zaman dilimi bulunur. Hz. Peygamber, güneş doğarken namaz kılmayı mekruh olarak belirtmiştir. Güneş biraz yükseldikten sonra kuşluk namazına başlanır. Bu süre, güneş ufuk hattının üstüne çıkarak ortamı daha aydınlık hale getirdiği döneme tekabül eder. Böylece namaz, mekruh zaman dışında kılınmış olur. Pratik olarak, sabah namazından sonra güneş doğduğunda hemen değil, yaklaşık 40-50 dakika bekledikten sonra niyet edilir. Bu ölçü, manevi yönünü korumak ve kerâhet vakti dışında kalmak için önemlidir.En az 2 rekâtla başlar ve 12 rekâta kadar kılınabileceği rivayetlere dayanır. Dört rekât şeklinde kılmak yaygın bir uygulamadır. Hz. Peygamber, bazı zamanlar 2 rekât, bazen de 8 rekât kılarak sahabeye örnek olmuştur. Hadislerde 12 rekâta kadar kılındığına dair bilgiler de geçer. Kişi dilerse az rekâtla da bu ibadeti yerine getirebilir. Bu esnek uygulama, farklı zaman ve imkânları olanlar için kolaylık sağlar. Özellikle 4 veya 8 rekât kılmanın daha faziletli olduğuna dair rivayetler yaygındır. Önemli olan niyeti samimi tutmak ve vakti içinde bu nafileyi yerine getirmektir.