Kuşluk namazı nasıl kılınır? Kuşluk namazı kılınış, rekat ve farz bilgisi
Kuşluk namazı, farzlardan ayrı olarak güneş doğduktan sonraki saatlerde kılınan bir nafile ibadettir. Kuşluk (duhâ) namazı; güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika geçmesinden itibaren öğle vaktine yaklaşık 10 dakika kalıncaya kadar kılınabilen nâfile bir namazdır. Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; iki rek'attan on iki rek'ata kadar kılınabilir. Hz. Peygamber tarafından teşvik edilmiş ve faziletine dair hadisler aktarılmıştır. İbadetin temel amacı, Allah rızasını kazanmak ve manevi huzura erişmektir.
KUŞLUK NAMAZI NEDİR, NEDEN KILINIR?
Kuşluk namazı, sabah ile öğle arasında boş kalan vakti değerlendirmek isteyenler için güzel bir fırsat oluşturur. Hz. Peygamber’in, sahabelerden bazılarına kuşluk namazını düzenli kılmaları için tavsiyede bulunduğu bilinir. Bu uygulama, kişinin her gününde manevî bir canlanma sağlar. Kalben samimi niyetle ve sünnet ölçülerine uygun şekilde kılındığında, hem ruhen güçlenmeye hem de Allah katında nafile sevabı elde etmeye vesile olur.
KUŞLUK NAMAZI FARZ OLARAK MI KILINIR?
Bu namaz farz değildir. İslam’da beş vakit farz namaz bulunur ve bunların dışındaki namazlar nafile veya sünnet olarak değerlendirilir. Kuşluk namazı da bu gönüllü ibadetler arasındadır. Hanefî ve Hanbelî âlimleri bu namazın müstehap olduğunu vurgulamış, Mâlikî ve Şâfiî mezheplerinde ise müekked sünnet kabul eden görüşler bulunur. Kılınmadığında günah oluşmaz ancak kılındığında manevi sevap kazandırdığına inanılır. Farz namazlar kadar mecburi olmamasına rağmen Hz. Peygamber’in tavsiyeleri, bu ibadetin önemini ortaya koyar. Düzenli olarak kılanlar, Peygamber Efendimiz’in övgüsüne mazhar olacağını umarak bu değerli nafileden manevi feyz alır.
KUŞLUK NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?
Kuşluk namazı, güneş doğduktan sonra yükselmeye başlamasıyla giren vakitte kılınır. Güneş doğduktan itibaren yaklaşık 40-50 dakika geçmesi önerilir. Bu süreç, kerâhet vaktinin çıkması anlamına gelir ve ibadet için müsait zaman başlar. Öğle namazına çok yakın anlarda ise güneş tepe noktasına ulaşacağından yine kısa bir kerâhet dönemi bulunur. Bu nedenle öğle vaktine çok az kala bu namazdan kaçınılması tavsiye edilir. Geniş bir zaman aralığı bulunmasına rağmen, mümkün olduğunda erken saatlerde kılmak farklı rivayetlerde daha bereketli sayılır. Vaktine riayet etmek, manevi yönden de büyük öneme sahiptir.