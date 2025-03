Kuşluk namazı nasıl kılınır? Kuşluk namazı kılınış, rekat ve farz bilgisi

ŞLUK NAMAZI KAÇ REKÂTTA BİR SELAM İLE KILINIR?

Nafile namazlarda genel kural, iki rekâtta bir selam vererek kılmaktır. Kuşluk namazı da bu esasa göre kılınır. Dört rekât kılmak istendiğinde, iki rekâttan sonra selam verilip tekrar iki rekât kılmak daha uygundur. Sekiz veya daha fazla rekât kılmak niyet edildiğinde de her iki rekâtta bir selam verilmesi önerilir. Bu uygulama, Hz. Peygamber’in nafile namazlarda kullandığı metotla uyumludur. Arka arkaya dört rekât veya daha fazla kılmak geçerli olsa da iki rekâtta bir selam vermek sünnete daha uygun bir yol olarak görülür. Bu şekilde ibadetin her bölümü ayrı bir huşuyla eda edilir.





KUŞLUK NAMAZI NASIL KILINIR?

KUŞLUK NAMAZI KILINIRKEN HANGİ SÛRELER OKUNUR?

Bu namaz, diğer sünnet ya da nafile namazların kılınışına benzer bir düzene sahiptir. Niyetle birlikte iftitah tekbiri alınır. İlk rekâtta Fatiha okunur ve ardından kısa bir sure eklenir. Rükû yapılır, sonra iki secde tamamlanır. İkinci rekâtta yine Fatiha ve sure okunduktan sonra rükû ve secdeler yapılır. Sonunda tahiyyat ve salavatlar okunur, selam verilir. İki rekâtta bir selam, genel nafile uygulamasıdır. Bu dizilim, kılınacak rekât sayısına göre tekrarlanır. Özel bir dua veya sure zorunluluğu yoktur. Namazın huşu içinde, yavaş ve tadil-i erkâna dikkat edilerek kılınması tavsiye edilir.Fatiha’dan sonra istenilen kısa sure veya ayetler okunabilir. Zorunlu bir sure yoktur. Bazı hadis rivayetleri, bu namazda Şems ve Duha surelerinin okunmasının güzel olduğu bilgisini aktarır. Şems sûresi güneşi konu alır, Duha sûresi kuşluk vaktine işaret eder. Bu nedenle kuşluk namazıyla bağlantılı bir sembolik anlam taşırlar. Kâfirûn ve İhlâs gibi diğer kısa sureler de tercih edilebilir. Kişi ezberinde bulunmayan sureleri okuyamıyorsa, Kur’an’dan kısa ayetler okuyarak da namazını tamamlar. Asıl amaç, kalben odaklanarak Rabb’in huzurunda durmaktır. Bu nedenle sure seçimi tamamen tercihe ve imkâna bağlıdır.