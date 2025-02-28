KUSMAK ORUCU BOZAR MI? Diyanet'e göre kusmak orucu bozar mı?

AĞIZ DOLUSU KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

Ağız dolusu kusmak, kusma miktarının oldukça fazla olduğunu gösterir. Kişi bunu istemeden yaparsa orucu bozulmaz. Çünkü beklenmeyen ve müdahale edilemeyen bir durum söz konusudur. Fakat ağız dolusu kusma, bilinçli şekilde gerçekleştirilmişse o günün orucu boşa gider. İslam alimleri, ağız dolusu ifadesinin özellikle kasıtlı kusmalarda dikkate alındığını vurgular. Diyanet’in fetvasına göre de “Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusma orucu bozmaz, ancak kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde oruç bozulur.” Bu ölçüye göre, oruçlunun duruma bakıp kendi isteğiyle müdahalede bulunup bulunmadığını değerlendirmesi önemlidir.



AZ MİKTARDA KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

KUSMUĞU YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

KAN KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

Az miktarda kusma, genellikle küçük bir lokma veya boğaza gelen hafif mide sıvısı şeklinde ortaya çıkar. İstenmeyen bir durumda gerçekleşiyorsa oruç zarar görmez. Buna karşılık, kişi rahatlamak amacıyla da olsa kendi iradesiyle az miktarda kusturuyorsa bazı mezheplerde görüş ayrılıkları vardır. Hanefi ekolünde İmam-ı Azam’a göre ister az ister çok kasten kusma oruç bozucu sayılır. Diğer bazı âlimler ise ağız dolusundan az olursa farklı değerlendirebilir. Ancak tedbiren kasıtlı kusmaktan kaçınmak en doğrusudur. Bu nedenle, midesi bulanıp istemeden biraz kusan kimsenin orucu bozulmazken, bilinçli şekilde az da olsa kusmak riskli görülür.Ağza gelen kusmuğu kasten geri yutmak orucu tehlikeye atar. İslam âlimleri, bu eylemi yabancı maddeyi bilerek mideye göndermek olarak değerlendirir. Bu açıdan kasıtlı şekilde yutulan kusmuk, yeme içmeye benzer bir davranış gibi kabul edilip orucu bozabilir. Fakat kusmuk istemsiz olarak geri kaçtıysa veya kişi fark etmeden yuttuysa oruç bozulmaz. Küçük miktarda kusuntu ağza gelip hızla geriye gittiyse de sorun oluşmaz. Diyanet, “Mideden ansızın ağza yükselip tekrar geriye dönen şeyler orucu bozmaz” diyerek bu ayrımı açıklar. Yine de boğazda kalan kusmuğun tükürülmesi tavsiye edilir.Kan kusmak, kişinin istemi dışında gelişen bir hastalık belirtisi ya da rahatsızlık sonucu olabilir. Kontrol dışı gerçekleşen kusma, ister kanla karışık olsun ister gıda içeriği bulundursun, orucu bozmaz. Çünkü bu durumda kişi kusmayı engelleyememektedir. Ancak kan kusma durumu ciddiyet taşıdığı için bir hekime başvurmak ve gerekli önlemleri almak şarttır. Eğer bir müdahale sırasında istemsiz şekilde kan gelmiş ve kusma oluşmuşsa oruç hükmüne zarar vermez. İslam kaynaklarında “Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusma orucu bozmaz” denir. Dolayısıyla kan kusma da kendiliğinden geliştiğinde oruca engel teşkil etmez.