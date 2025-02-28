KUSMAK ORUCU BOZAR MI? Diyanet'e göre kusmak orucu bozar mı?
Oruçlu bir kişi istemeden kusarsa orucu bozulmaz. Midenin ansızın bulanması veya beklenmedik bir rahatsızlık nedeniyle oluşan kusma kontrol dışı olduğu için oruç geçerliliğini sürdürür.
KUSMAK ORUCU BOZAR MI?Bilinçli şekilde kusmaya çalışmak orucu bozar. Kişi parmağını boğazına götürerek veya başka bir yöntemle kendini kusturuyorsa o günkü orucu boşa gider. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sözüyle, “Kim istemeden kusarsa orucu bozulmaz; kim de kendi isteğiyle kusarsa orucu kaza etsin.” ifadesi, bu ilkeyi ortaya koyar. Bu nedenle oruçluyken mide bulantısı refleks olarak gerçekleşirse sorun olmaz, fakat kişi rahatsız olduğu için bilerek kusturuyorsa oruç bozulur ve Ramazan’dan sonra bir gün kaza etmek gerekir.
İSTEMEDEN KUSMAK ORUCU BOZAR MI?
İstemsiz kusma, orucu bozmaz. Burada önemli olan nokta, kişinin kusmayı engelleyememesidir. Mide rahatsızlıkları, araç tutması veya başka bir sağlık sorunu yüzünden aniden gelişen kusma kontrol dışı sayılır ve orucu geçersiz kılmaz. Bu durumda ağız temizlenip oruca devam edilir. Hadis-i şerifte de “Oruçlu, kendiliğinden kusarsa orucu bozulmaz” şeklinde hüküm yer alır. İslam âlimleri bu durumun tabii bir refleks olduğunu belirtir. Dolayısıyla oruçluyken bir anda bulantı hissiyle gelen kusma karşısında paniğe kapılmaya gerek yoktur. İstemeden gerçekleşmişse oruç saklı kalır, gün içinde yeme içme yapılmadan iftara kadar beklenir.
BİLEREK (İSTEYEREK) KUSMAK ORUCU BOZAR MI?
Kasıtlı şekilde kendini kusturmak orucu bozar. Parmakla boğazı uyarmak veya başka bir yöntemle midedekileri çıkarma niyeti taşımak, oruç bütünlüğünü bozmaya yol açar. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), “Kendi isteğiyle kusan kimse orucunu kaza etsin” buyurarak bilerek kusmanın hükmünü netleştirir. Bu durumda sadece o gün için kaza orucu gerekir, kefaret cezayı gerektirmez. Ancak o günün orucu geçersiz sayıldığı için iftara kadar yiyip içmemek, oruca saygı açısından uygun görülür. Bu davranış, Ramazan’ın maneviyatına duyulan hürmetin gereğidir. Daha sonra kişinin bozulan orucunu telafi etmesi yeterlidir.