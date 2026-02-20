Kutsal emanet Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
20.02.2026 13:59
İHA
Hz. Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani'ye hediye edilen Hırka-i Şerif, Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde ziyarete açıldı.
Önemli kutsal emanetlerden olan Hırka-i Şerif, muhafaza edildiği Fatih’teki Hırka-i Şerif Camisi'nde ziyarete açıldı. Hz. Muhammed'in emaneti, Veysel Karani'nin 59'uncu kuşak torunu Barış Samir tarafından büyük bir itinayla korunarak, özenle ziyarete hazırlandı. Kutsal emanet, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ilk cuma günü dualarla ziyarete açıldı.
ZİYARET SAATLERİ
Açılış töreninde konuşan Hırka-i Şerif Vakfı Genel Sekreteri Sümeyra Güldal, ziyaret saatlerinin hafta içi saat 10:00'dan başlayıp 17:00'de bittiğini; hafta sonu ise saat 09:00-17:30 aralığında halka hizmet vereceklerini söyledi. Kadir gecesinde ise ziyaretlerin teravih namazından sonra başlayacağını, saat 03:30'a kadar da devam edeceği belirtildi.