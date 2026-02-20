Kutsal emanet Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Önemli kutsal emanetlerden olan Hırka-i Şerif, muhafaza edildiği Fatih’teki Hırka-i Şerif Camisi'nde ziyarete açıldı. Hz. Muhammed'in emaneti, Veysel Karani'nin 59'uncu kuşak torunu Barış Samir tarafından büyük bir itinayla korunarak, özenle ziyarete hazırlandı. Kutsal emanet, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ilk cuma günü dualarla ziyarete açıldı.