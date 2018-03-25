Kuzey ışıkları altında -11 derecede romantik tatil (Pelin Akil & Anıl Altan)

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"Burda hayatımın en güzel deneyimini yaşıyorum. Haskiler, ren geyikleri, -11 derece soğuk ama ormanın tam ortasında kabinde sıcacık bi uyku. Ve en en en unutulmazı geldiğimiz ilk gün kuzey ışıkları bize kendini tüm ihtişamıyla gösterdi hem de tüm renkleriyle. En büyük hayalimdi ve gerçek oldu. İlk gördüğümde resmen korktum,çığlık attım, bakamadım. Kamera oyunu zannediyordum, gözle görülür şekilde bu kadarını beklemiyordum, hiç abartmıyorum sihir gibi muazzam bir şölen. Allah herkese görmeyi nasip etsin"