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"Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju, Kate Middleton'ın stilini kopyalıyor" iddiası

ntv.com.tr

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju'nun, İngiltere Prensi William’ın eşi Kate Middleton'ın stilini kopyaladığını iddia edildi.

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    Kate Middleton, Ri Sol-ju, Kuzey Kore, İngiltere, Dünya, Moda, Yaşam, Kim Jong-un

    İngiliz The Sun gazetesi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un eşi Ri Sol-ju’nun Cambridge Düşesi Kate Middleton’ınkine benzer kıyafetlerle birçok defa görüldüğünü, İngiltere Prensesi’nin moda anlayışını kendine örnek aldığını ileri sürdü.

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    Kate Middleton, Ri Sol-ju, Kuzey Kore, İngiltere, Dünya, Moda, Yaşam, Kim Jong-un
    “Kuzey Kore First Lady’si ile Cambridge Düşesi’nin düşenebileceğinizden çok daha fazla ortak noktası var” ifadelerini kullanan gazete, eski şarkıcı Ri Sol-ju ile şu anda üçüncü çocuğuna hamile olan Düşes’in benzer stillerini derledi.
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    Kate Middleton, Ri Sol-ju, Kuzey Kore, İngiltere, Dünya, Moda, Yaşam, Kim Jong-un
    Diğer taraftan, 28 yaşındaki Kuzey Kore First Lady’sinin gizli batı hayranlığını bu şekilde gösterdiği öne sürüldü.
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    Kate Middleton, Ri Sol-ju, Kuzey Kore, İngiltere, Dünya, Moda, Yaşam, Kim Jong-un

    Güney Koreli tasarımcı Kim Myonghee ise konuyla ilgli olarak, "Ri, bana göre kraliyet ailesinden gelen genç bir kadının stilini kopyalayarak statüsünü vurgulamaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

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    Kate Middleton, Ri Sol-ju, Kuzey Kore, İngiltere, Dünya, Moda, Yaşam, Kim Jong-un
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    Kate Middleton, Ri Sol-ju, Kuzey Kore, İngiltere, Dünya, Moda, Yaşam, Kim Jong-un
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    Kate Middleton, Ri Sol-ju, Kuzey Kore, İngiltere, Dünya, Moda, Yaşam, Kim Jong-un
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    Kate Middleton, Ri Sol-ju, Kuzey Kore, İngiltere, Dünya, Moda, Yaşam, Kim Jong-un
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