Kuzey Kore’den propaganda videosu: Kim Jong-il tarafından icat edildi

Bir hükümet sözcüsü, devlet yayın organlarından The Rodong Sinmun gazetesine mevcut Lider Kim Jong-Un’un babası Kim Jong-Il’in buğday dürümleri adı verilen bir yiyecek icat ettiğini ve ülkedeki gıda kıtlığına rağmen satışların patladığını yazdı.





