Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 13. yeni bölüm fotoğrafları

ntv.com.tr 14.07.2021 - 16:11
Star ekranlarında yayınlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, 16 Temmuz Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak’ın yeni bölüm konuğu, Hande Yener, Berksan ve Kutsi.
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyduğunuz Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ta keyif dolu bir gece yaşanacak. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, yeni bölüm konukları Hande Yener, Berksan ve Kutsi ile cuma gecesine damgasını vurarak herkesi ekran başına kilitleyecek.
KUTSİ’NİN BÖCEK FOBİSİ
Program konuklarından Hande Yener, Berksan ve Kutsi ile çok özel bir sohbetin gerçekleşeceği programda, eskiye dayanan anılar kahkahaya boğacak. Programda, böcek fobisi olan Kutsi’ye yapılan şaka sempatik şarkıcıyı bir hayli terleterek komik anlar yaşatacak.
İLK KEZ SESLENDİRECEKLER
Neşe ve kahkahanın eksik olmadığı programda Hande Yener, yaza damga vuracak olan yeni şarkısı ‘Sahte’yi ilk kez seslendirecek. Yeni şarkı heyecanı yaşayan bir diğer isim de Berksan. Berksan, “Platonik” şarkısını Volkan Konak’ın beğenisine sunarken, Kutsi ise ilk kez seslendirdiği yeni şarkısı ‘Sen Misin Tek Deli’ ile gönülleri fethedecek.
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, yeni bölümüyle 16 Temmuz Cuma, saat 20.00’de Star’da.