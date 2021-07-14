Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 13. yeni bölüm fotoğrafları

İLK KEZ SESLENDİRECEKLER

Neşe ve kahkahanın eksik olmadığı programda Hande Yener, yaza damga vuracak olan yeni şarkısı ‘Sahte’yi ilk kez seslendirecek. Yeni şarkı heyecanı yaşayan bir diğer isim de Berksan. Berksan, “Platonik” şarkısını Volkan Konak’ın beğenisine sunarken, Kutsi ise ilk kez seslendirdiği yeni şarkısı ‘Sen Misin Tek Deli’ ile gönülleri fethedecek.