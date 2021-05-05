Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni bölüm konukları Kibariye ve Berkay

Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, 7 Mayıs Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak’ın yeni bölüm konukları; Kibariye ve Berkay.

05.05.2021 - 11:21

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni bölüm konukları Kibariye ve Berkay - 1

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyacağınız ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’da unutulmaz bir gece yaşanacak. 

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni bölüm konukları Kibariye ve Berkay - 2
Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, keyif ve eğlence dolu bir geceye de imzasını atarak herkesi ekran başına kilitleyecek.
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni bölüm konukları Kibariye ve Berkay - 3
Volkan Konak, yeni bölüm konukları Kibariye ve Berkay ile cuma gecesine damgasını vuracak.
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni bölüm konukları Kibariye ve Berkay - 4
İşte yeni bölümden diğer kareler...
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni bölüm konukları Kibariye ve Berkay - 5
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni bölüm konukları Kibariye ve Berkay - 6
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni bölüm konukları Kibariye ve Berkay - 7
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni bölüm konukları Kibariye ve Berkay - 8
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni bölüm konukları Kibariye ve Berkay - 9
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni bölüm konukları Kibariye ve Berkay - 10

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