Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni bölüm konukları Kibariye ve Berkay
Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, 7 Mayıs Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak’ın yeni bölüm konukları; Kibariye ve Berkay.
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05.05.2021 - 11:21
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyacağınız ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’da unutulmaz bir gece yaşanacak.
Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, keyif ve eğlence dolu bir geceye de imzasını atarak herkesi ekran başına kilitleyecek.
Volkan Konak, yeni bölüm konukları Kibariye ve Berkay ile cuma gecesine damgasını vuracak.
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