Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Koray Avcı, Niran Ünsal ve Anadolu Ateşi konuk oluyor

30.06.2021 - 16:02
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyduğunuz ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’da keyif dolu bir gece yaşanacak.
Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, yeni bölüm konukları Niran Ünsal ve Koray Avcı ile cuma gecesine damgasını vurarak herkesi ekran başına kilitleyecek.
Başarılı sahne performanslarıyla beğeni toplayan Niran Ünsal ve Koray Avcı, seslendirdikleri şarkılarla herkesi mest edecek
. Sıkı bir Volkan Konak hayranı olduğunu her fırsatta dile getiren Koray Avcı, ünlü sanatçının taklidini yaparak keyifli anlar yaşatacak.
Programın bu haftaki sürprizi ise Türkiye’de ve dünyada önemli başarılara imza atan dans topluluğu Anadolu Ateşi olacak. Müthiş bir performansa imza atacak olan Anadolu Ateşi dansçıları, gösterileriyle nefes kesecek.
İşte diğer kareler...