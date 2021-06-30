Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Koray Avcı, Niran Ünsal ve Anadolu Ateşi konuk oluyor

Star ekranlarında yayınlanan ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, 2 Temmuz Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak’ın yeni bölüm konuğu, Niran Ünsal ve Koray Avcı. İşte yeni bölüm ayrıntıları ve fotoğrafları...

30.06.2021 - 16:02

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Koray Avcı, Niran Ünsal ve Anadolu Ateşi konuk oluyor - 1

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyduğunuz ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’da keyif dolu bir gece yaşanacak. 

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK 11. BÖLÜM TANITIMI (TIKLA İZLE)

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Koray Avcı, Niran Ünsal ve Anadolu Ateşi konuk oluyor - 2

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, yeni bölüm konukları Niran Ünsal ve Koray Avcı ile cuma gecesine damgasını vurarak herkesi ekran başına kilitleyecek.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Koray Avcı, Niran Ünsal ve Anadolu Ateşi konuk oluyor - 3

Başarılı sahne performanslarıyla beğeni toplayan Niran Ünsal ve Koray Avcı, seslendirdikleri şarkılarla herkesi mest edecek

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Koray Avcı, Niran Ünsal ve Anadolu Ateşi konuk oluyor - 4

. Sıkı bir Volkan Konak hayranı olduğunu her fırsatta dile getiren Koray Avcı, ünlü sanatçının taklidini yaparak keyifli anlar yaşatacak.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Koray Avcı, Niran Ünsal ve Anadolu Ateşi konuk oluyor - 5

Programın bu haftaki sürprizi ise Türkiye’de ve dünyada önemli başarılara imza atan dans topluluğu Anadolu Ateşi olacak. Müthiş bir performansa imza atacak olan Anadolu Ateşi dansçıları, gösterileriyle nefes kesecek.

İşte diğer kareler...

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Koray Avcı, Niran Ünsal ve Anadolu Ateşi konuk oluyor - 6
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Koray Avcı, Niran Ünsal ve Anadolu Ateşi konuk oluyor - 7
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Koray Avcı, Niran Ünsal ve Anadolu Ateşi konuk oluyor - 8
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Koray Avcı, Niran Ünsal ve Anadolu Ateşi konuk oluyor - 9
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Koray Avcı, Niran Ünsal ve Anadolu Ateşi konuk oluyor - 10

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