Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Koray Avcı, Niran Ünsal ve Anadolu Ateşi konuk oluyor

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyduğunuz ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’da keyif dolu bir gece yaşanacak.

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK 11. BÖLÜM TANITIMI (TIKLA İZLE)