Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve İsmail Altunsaray konuk oluyor

Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’,11 Haziran Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak’ın yeni bölüm konukları ise Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve İsmail Altunsaray.

10.06.2021 - 08:22

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve İsmail Altunsaray konuk oluyor - 1

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyduğunuz ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’da keyif dolu bir gece yaşanacak. 

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK 8. BÖLÜM TANITIMI (TIKLA İZLE)

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve İsmail Altunsaray konuk oluyor - 2

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, yeni bölüm konukları Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve İsmail Altunsaray ile cuma gecesine damgasını vurarak herkesi ekran başına kilitleyecek.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve İsmail Altunsaray konuk oluyor - 3

KEYİF DOLU BİR GECE

Sabahat Akkiraz, sesi ve muhteşem yorumuyla programa damgasını vururken, yeni albümü ‘Aşıkân’ hakkında da hayranlarına çok özel bilgiler verecek. Bozlak geleneğinin yeni kuşak temsilcilerinden olan İsmail Altunsaray’ın bağlama eşliğinde söylediği türkülerle unutulmaz bir akşam yaşattığı programda, Hüseyin Turan’ın orkestra eşliğinde oynadığı zeybek dansı, keyifli anlar yaşatacak. Hüseyin Turan sempatik halleriyle kalpleri fethederken, trompet eşliğinde seslendirdiği “Ah Le Yar” şarkısıyla herkesi ekran başına kilitleyecek.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve İsmail Altunsaray konuk oluyor - 4
İşte yeni bölümden kareler...
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve İsmail Altunsaray konuk oluyor - 5
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve İsmail Altunsaray konuk oluyor - 6
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve İsmail Altunsaray konuk oluyor - 7
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve İsmail Altunsaray konuk oluyor - 8
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve İsmail Altunsaray konuk oluyor - 9
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve İsmail Altunsaray konuk oluyor - 10
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve İsmail Altunsaray konuk oluyor - 11

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