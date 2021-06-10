Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve İsmail Altunsaray konuk oluyor

10.06.2021 - 08:22
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyduğunuz ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’da keyif dolu bir gece yaşanacak.
Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, yeni bölüm konukları Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve İsmail Altunsaray ile cuma gecesine damgasını vurarak herkesi ekran başına kilitleyecek.
KEYİF DOLU BİR GECE
Sabahat Akkiraz, sesi ve muhteşem yorumuyla programa damgasını vururken, yeni albümü ‘Aşıkân’ hakkında da hayranlarına çok özel bilgiler verecek. Bozlak geleneğinin yeni kuşak temsilcilerinden olan İsmail Altunsaray’ın bağlama eşliğinde söylediği türkülerle unutulmaz bir akşam yaşattığı programda, Hüseyin Turan’ın orkestra eşliğinde oynadığı zeybek dansı, keyifli anlar yaşatacak. Hüseyin Turan sempatik halleriyle kalpleri fethederken, trompet eşliğinde seslendirdiği “Ah Le Yar” şarkısıyla herkesi ekran başına kilitleyecek.